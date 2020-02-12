ФОТО. Лунин получил от девушки классный подарок на день рождения

На торте изображена эмблема «Овьедо», фото Андрея и число 21

  • 12.02.2020 04:47
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ФОТО. Лунин получил от девушки классный подарок на день рождения
© La Liga. Андрей Лунин

Украинский вратарь испанского клуба «Овьедо» Андрей Лунин отпраздновал свой 21-й день рождения.

Анастасия, девушка вратаря, подарила ему большой торт в цветах «Овьедо». На нем изображена эмблема астурийского клуба, фото Андрея, который вытягивает мяч из девятки, а также число 21.

Андрей Лунин выложил совместное фото в Instagram и подписал: «Спасибо, любимая, за сюрприз».

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Источник — Instagram

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