ФОТО. Лунин получил от девушки классный подарок на день рождения

Украинский вратарь испанского клуба «Овьедо» Андрей Лунин отпраздновал свой 21-й день рождения.
Анастасия, девушка вратаря, подарила ему большой торт в цветах «Овьедо». На нем изображена эмблема астурийского клуба, фото Андрея, который вытягивает мяч из девятки, а также число 21.
Андрей Лунин выложил совместное фото в Instagram и подписал: «Спасибо, любимая, за сюрприз».
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Источник — Instagram
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