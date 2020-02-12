Роман САНЖАР: «Три пропущенных мяча – это не потеря концентрации»

Наставник «Карпат» – о спарринге с датским «Кёге»

  • 12.02.2020 10:56
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Роман САНЖАР: «Три пропущенных мяча – это не потеря концентрации»
© ФК Карпаты. Роман Санжар

Главный тренер львовских «Карпат» Роман Санжар прокомментировал ничью с датским «Кёге» (3:3) в контрольном матче на учебно-тренировочных сборах в Турции.

«Мне понравился наш сегодняшний соперник, ведь «Кёге» очень удачно нас прессинговал. Было много борьбы и присутствовал высокий темп. Саму игру можно разделить на два тайма. В первом мы пропустили гол со стандарта, впоследствии отыгрались. Мы больше владели мячом, тоже прессинговали соперника, имели свои возможности, но первая половина встречи была ровной. После перерыва было сделано немало замен, я предоставил возможность сыграть практически всем ребятам. Рад, что сумел отличиться юный Юрий Тлумак. Также отмечу Владимира Танчика, который забил гол и отдал голевую передачу. Удачно сыграл и Антон Каниболоцкий, он не раз выручил команду в этом матче и еще и отразил удар с пенальти.

Три пропущенных мяча - это не потеря концентрации. Это неправильные индивидуальные и командные действия защиты. Мы допустили некоторые ошибки, за что и поплатились. Если бы действовали иначе, то этих моментов было бы легко избежать. Однако это большой опыт, который получают ребята. У нас много молодых футболистов, поэтому без ошибок не обойтись. Мы подробно анализируем и разбираем нашу игру, каждую ошибку, и только так мы сможем двигаться вперед», - сказал Санжар.

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Источник — ФК Карпаты

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