Покинувший Динамо Дерлис Гонсалес сыграет со звездой Премьер-лиги

Парагвайская «Олимпия» из Асунсьона продолжает активно усиливать состав

  • 12.02.2020 10:17
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Покинувший Динамо Дерлис Гонсалес сыграет со звездой Премьер-лиги
© ФК Олимпия Асунсьон. Эммануэль Адебайор

Очередным новичком «Олимпии», как и анонсировалось ранее, стал известный тоголезский форвард Эммануэль Адебайор.

35-летний футболист перешел в «Олимпию» на правах свободного агента, подписав контракт до конца нынешнего года.

С 2006 по 2016 год с небольшим перерывом на аренду в «Реале» Эммануэль Адебайор играл за различные клубы в английской Премьер-лиге. Всего на счету форварда 242 матча в этом турнире, 97 голов и 44 результативные передачи.

Напомним, несколько дней назад в «Олимпию» из Асунсьона перешел вингер киевского «Динамо» Дерлис Гонсалес, за 50% экономических прав на которого клуб заплатил 5 миллионов долларов, что стало рекордным трансфером в истории парагвайцев.

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