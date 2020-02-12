Покинувший Динамо Дерлис Гонсалес сыграет со звездой Премьер-лиги

Очередным новичком «Олимпии», как и анонсировалось ранее, стал известный тоголезский форвард Эммануэль Адебайор.

35-летний футболист перешел в «Олимпию» на правах свободного агента, подписав контракт до конца нынешнего года.

С 2006 по 2016 год с небольшим перерывом на аренду в «Реале» Эммануэль Адебайор играл за различные клубы в английской Премьер-лиге. Всего на счету форварда 242 матча в этом турнире, 97 голов и 44 результативные передачи.

Напомним, несколько дней назад в «Олимпию» из Асунсьона перешел вингер киевского «Динамо» Дерлис Гонсалес, за 50% экономических прав на которого клуб заплатил 5 миллионов долларов, что стало рекордным трансфером в истории парагвайцев.

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