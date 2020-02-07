Олимпия Асунсьон помимо Дерлиса Гонсалеса подпишет экс-звезду Арсенала

Тоголезский нападающий Эммануэль Адебайор ведет переговоры с парагвайской «Олимпией», сообщает журналист Роберто Рохас.

Отмечается, что руководство клуба из Асунсьона поставило задачу победить в Копа Либертадорес-2020, по причине чего укрепляет команду качественными исполнителями.

Адебайору ныне 35 лет и он пребывает в статусе свободного агента. Его последним клубом был турецкий «Кайсериспор», откуда африканец ушел в начале декабря минувшего года. В европейском футболе Адебайор известен по многолетним выступлениям за «Арсенал», «Монако», «Тоттенхэм», «Реал» и «Манчестер Сити». В частности, за «канониров» Эммануэль провел больше всего поединков в карьере – 142, отличившись 62 забитыми мячами.

Интересно, что в «Олимпии» Адебайор сможет воссоединиться в линии нападения со своим экс-коллегой по «Манчестер Сити» Роке Санта Крусом.

Напомним, в ближайшее время «Олимпия» огласит о трансфере вингера «Динамо» Дерлиса Гонсалеса, который накануне вечером прибыл в Парагвай.