Олимпия Асунсьон помимо Дерлиса Гонсалеса подпишет экс-звезду Арсенала

Тоголезский нападающий Эммануэль Адебайор ведет переговоры с парагвайской «Олимпией», сообщает журналист Роберто Рохас.
Отмечается, что руководство клуба из Асунсьона поставило задачу победить в Копа Либертадорес-2020, по причине чего укрепляет команду качественными исполнителями.
Адебайору ныне 35 лет и он пребывает в статусе свободного агента. Его последним клубом был турецкий «Кайсериспор», откуда африканец ушел в начале декабря минувшего года. В европейском футболе Адебайор известен по многолетним выступлениям за «Арсенал», «Монако», «Тоттенхэм», «Реал» и «Манчестер Сити». В частности, за «канониров» Эммануэль провел больше всего поединков в карьере – 142, отличившись 62 забитыми мячами.
Интересно, что в «Олимпии» Адебайор сможет воссоединиться в линии нападения со своим экс-коллегой по «Манчестер Сити» Роке Санта Крусом.
Напомним, в ближайшее время «Олимпия» огласит о трансфере вингера «Динамо» Дерлиса Гонсалеса, который накануне вечером прибыл в Парагвай.
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.