Горькая пилюля и ключевой гол в ЛЧ. Чем запомнился Дерлис в Динамо?

Трансфер Дерлиса Гонсалеса из «Базеля» в «Динамо» летом 2015 года за 9,4 миллиона евро стал не только третьим в списке рекордных для киевского клуба (дороже казне «бело-синих» обходились только Юнес Беланда – 10 млн евро и Дьемерси Мбокани – 11 млн евро), но и дарил надежду на то, что стремительно начавшийся финансовый кризис в отечественном футболе, спровоцированный аннексией Крыма и войной на Донбассе, будет не столь затяжным. Увы, ожидания не оправдались. После Дерлиса Гонсалеса «Динамо» уже ни разу не покупало игроков дороже 5 миллионов евро (не будем брать во внимание непонятные схемы и суммы по переезду Супряги из «Днепра-1»), а сам парагваец так и не смог стать для киевской команды игроком топ-калибра.

А ведь начиналось для Дерлиса Гонсалеса в «Динамо» все очень даже оптимистично. Тогдашний главный тренер «бело-синих» Сергей Ребров, казалось, был весьма доволен покупкой столь перспективного и талантливого легионера, даже успев заявить прессе: «Мы рады переходу этого хавбека в наш клуб». И Ребров действительно поначалу весьма активно доверял новобранцу место на поле, выпуская то в стартовом составе, то на замены, но важнее другое – Дерлис Гонсалес был реально в обойме игроков основного состава.

Впрочем, со временем все разладилось. Впоследствии сам Дерлис Гонсалес рассказал, что в последние месяцы работы Реброва в «Динамо» был близок к тому, чтобы покинуть киевский клуб: «Поначалу Ребров доверял мне, и это именно то, в чем я нуждался. Но затем, в последние четыре месяца, я перестал ощущать доверие со стороны главного тренера, из-за чего и хотел уйти. Лишь с приходом Хацкевича ситуация вновь переменилась. Этот тренер менее эмоционален на тренировках, и ему удалось наладить отличную атмосферу в коллективе».

Увы, идиллия длилась недолго. С Хацкевичем Дерлис Гонсалес более-менее плодотворно поработал только полгода, после чего «Динамо» подписало Беньямина Вербича, и парагваец практически окончательно утратил место в составе. Правда, вряд ли можно утверждать однозначно, что словенец сразу же реально выиграл конкуренцию у Гонсалеса. Очевидно, что в данном случае имело место исключительно тренерское решение, так как старт карьеры Вербича, как минимум с точки зрения статистики, выдался не впечатляющим. Доказывают это и цифры – в своем дебютном сезоне (2015/16) Дерлис Гонсалес был по многим компонентам даже более полезен «Динамо», чем Вербич в своем премьерном сезоне (2017/18).

Но, по-хорошему, этого самого соперничества с Вербичем у Дерлиса Гонсалеса в «Динамо» не должно было и быть. Киевляне покупали парагвайца у «Базеля» как игрока правого фланга – по крайней мере, в швейцарской команде Дерлис куда чаще играл именно на этой позиции. Вероятно, по изначальной задумке руководства «бело-синих» Гонсалес должен был оказаться эффективной и достойной заменой для тогдашнего лидера команды Андрея Ярмоленко (Виктору Цыганкову удалось зарекомендовать себя в первой команде «Динамо» куда позже, чем пришел Дерлис). Но с ключевым футболистом того «Динамо» боссы клуба расставаться не спешили, вследствие чего Гонсалеса ставили на левый фланг. Уже после отъезда Ярмоленко Гонсалес в общении с журналистами заявил: «Мне нравится играть справа на фланге, так как на этой позиции я привык действовать в сборной и в «Базеле». Для меня важно, что теперь я смогу играть именно здесь»…

И вновь не срослось. Справа у «Динамо» уже вовсю рвался в лидеры команды Виктор Цыганков, а потому первую часть сезона Дерлис Гонсалес у Хацкевича провел именно на левой «бровке», перестав ближе к наступлению зимы демонстрировать хоть какое-то рвение и желание биться за команду и результат. В определенный момент, как сообщали СМИ, Хацкевич попросту перестал видеть Дерлиса в составе команды, из-за чего между игроком и тренером произошел конфликт. Принципиальный белорусский специалист дал понять строптивому парагвайцу, что переломить себя через колено не даст, из-за этого судьба Гонсалеса была фактически предрешена. Он даже был готов досидеть остаток контракта с «Динамо» в дубле, после чего на правах свободного агента покинуть Украину.

Но как раз здесь и возник вариант с обменом в «Сантос». Бразильский клуб подыскивал возможность выгодно избавиться от Витора Буэно, которого в Киеве посчитали куда более перспективным игроком, нежели переставший оправдывать ожидания Гонсалес. В итоге клубы обменялись футболистами на правах двухлетних аренд. По злой иронии судьбы и эта договоренность не принесла «Динамо» ничего хорошего – Буэно полностью провалился в Киеве, отправившись восвояси уже через семь месяцев…

В «Сантосе» Дерлису Гонсалесу вновь не удалось сработаться с главным тренером. И если под руководством Куки парагваец чувствовал себя довольно комфортно, то вот со сменившим его у руля команды Хорхе Сампаоли у Гонсалеса найти точки соприкосновения, по сути, так и не вышло. Аргентинец даже поручил боссам клуба найти для Дерлиса другой вариант развития карьеры, вследствие чего на горизонте, собственно, и появилась «Олимпия» из Асунсьона. После непростых переговоров с «Динамо» 7 февраля 2020 года парагвайский клуб наконец-то объявил о переходе Дерлиса Гонсалеса. По неофициальной информации «бело-синие» согласились отпустить хавбека за 5 миллионов долларов. Эту сумму «Олимпия» отдаст в четыре транша, причем за 50% экономических прав на игрока. Это означает, что в случае следующей продажи Дерлиса Гонсалеса клубу, желающему выкупить его контракт, придется договариваться о цене второй половины трансфера именно с «Динамо», а потому есть шанс, что украинский клуб сможет еще больше отбить денег от продажи хавбека.

И вот здесь стоит задать ключевой вопрос – правильно ли поступило «Динамо», согласившись отпустить именно сейчас Дерлиса Гонсалеса в «Олимпию», ведь ранее боссов киевлян нередко критиковали как раз за неумение вовремя принимать нужные решения? Правильный ответ, конечно же, поможет выявить только время, но по состоянию на сейчас кажется, что «Динамо» поступило весьма грамотно. Выручить больше за Дерлиса Гонсалеса в его нынешней форме и при текущих его весьма скромных футбольных заслугах у киевлян вряд ли бы получилось. Поэтому вариант с родиной футболиста, причем от клуба, где Дерлиса помнят по непродолжительному периоду успешной аренды (в «Олимпии» хавбек провел первые полгода в 2014-м, сыграв 20 матчей и отличившись 9 голами в чемпионате Парагвая), был, пожалуй, единственным реальным шансом прямо сейчас вернуть хотя бы часть затраченных средств на покупку Гонсалеса у «Базеля» четыре с половиной года назад.

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В случае, если бы Гонсалес остался в «Сантосе», он практически наверняка провел бы ближайшие полгода без игровой практики, вернувшись летом в «Динамо» абсолютно разбалансированным и неготовым к работе. Уж тем более вызывает сомнение готовность и способность Дерлиса соответствовать серьезным физическим нагрузкам, которые ныне приходится переносить киевской команде под руководством Алексея Михайличенко.

Как бы там ни было, но окончательный уход Дерлиса Гонсалеса из «Динамо» оставил какой-то горький осадок из полнейшей недосказанности. Этот футболист был способен на гораздо большее, чем ему удалось продемонстрировать в Украине. Возможно, его неправильно использовали в «Динамо». Может быть, с покупкой Гонсалеса нужно было форсировать вопрос с продажей Ярмоленко. Не исключено, что и сам парагваец очень быстро понял, что в стане «бело-синих» можно излишне не перенапрягаться и просто получать хорошую зарплату.

Но в памяти большинства болельщиков «Динамо» Дерлис Гонсалес, пожалуй, навсегда останется игроком, который осенью 2015-го помог команде впервые за 17 лет выйти в плей-офф Лиги чемпионов. В гостевой решающей схватке с «Порту» именно удачные действия парагвайца сперва в отборе мяча, а затем прекрасный его сольный проход и удар позволили «бело-синим» удвоить преимущество в счете и, по сути, похоронить надежды «драконов» на успех в той встрече.

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То «Динамо» Сергея Реброва еще умело достойно биться с «Челси» в Лиге чемпионов (0:0 – в Киеве и 1:2 – в Лондоне), а не терпеть от него же унизительные поражения (0:3 – в Лондоне и 0:5 – в Киеве) в турнире рангом пониже – Лиге Европы… Возможно, итоговый провал Дерлиса Гонсалеса в Украине в какой-то степени и привел к начавшимся метаморфозам в киевской команде, где нынешний кадровый вектор направлен в сторону клубной академии и недорогих легионеров. Не исключено, что неудачная трата денег на Дерлиса Гонсалеса окончательно раскрыла глаза Игорю Суркису на нецелесообразность столь серьезных инвестиций в современных реалиях, став для него своеобразной горькой пилюлей. Теперь «Динамо» подписывает из-за рубежа игроков уровня Каргбо и Бенито… Кто знает, возможно, кто-то из них со временем и способен будет выстрелить, заиграв именно так, как того ждали в свое время от Дерлиса Гонсалеса…

Алексей СЛИВЧЕНКО