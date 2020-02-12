Стала известна новая дата матча между командами Зинченко и Ярмоленко

Определена новая дата поединка 26-го тура чемпионата Англии между командами «Манчестер Сити» и «Вест Хэм».

Клубы из Манчестера и Лондона сыграют 19 февраля, матч начнется в 21:30 по киевскому времени.

Поединок должен был состояться 9 февраля, но был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, защитник горожан Александр Зинченко отбывает дисквалификацию за удаление в игре с «Тоттенхэмом».

Хавбек «молотобойцев» Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться от травмы. Стала известна его зарплата в клубе.