Стала известна новая дата матча между командами Зинченко и Ярмоленко

«Манчестер Сити» и «Вест Хэм» сыграют 19 февраля в 21:30 по Киеву

  • 12.02.2020 05:15
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Стала известна новая дата матча между командами Зинченко и Ярмоленко
© Twitter. Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко

Определена новая дата поединка 26-го тура чемпионата Англии между командами «Манчестер Сити» и «Вест Хэм».

Клубы из Манчестера и Лондона сыграют 19 февраля, матч начнется в 21:30 по киевскому времени.

Поединок должен был состояться 9 февраля, но был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, защитник горожан Александр Зинченко отбывает дисквалификацию за удаление в игре с «Тоттенхэмом».

Хавбек «молотобойцев» Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться от травмы. Стала известна его зарплата в клубе.

 

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Источник — Premier League

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