Матч Манчестер Сити — Вест Хэм перенесли из-за плохой погоды

Поединок 26-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» — «Вест Хэм», который должен был состояться в воскресенье, 9-го февраля, в 18:30 по киевском времени, перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.

Решение принято в целях безопасности футболистов и зрителей. Новая дата проведения поединка станет известна позже.

Отметим, что в составе «Манчестер Сити» выступает украинец Александр Зинченко, а за «Вест Хэм» играет Андрей Ярмоленко.