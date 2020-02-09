Матч Манчестер Сити — Вест Хэм перенесли из-за плохой погоды

Новая дата поединка станет известна позже

  • 09.02.2020 13:50
  • 2440 просмотров
  • 1 комментарий
Матч Манчестер Сити — Вест Хэм перенесли из-за плохой погоды
© ФК Манчестер Сити

Поединок 26-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» — «Вест Хэм», который должен был состояться в воскресенье, 9-го февраля, в 18:30 по киевском времени, перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.

Решение принято в целях безопасности футболистов и зрителей. Новая дата проведения поединка станет известна позже.

Отметим, что в составе «Манчестер Сити» выступает украинец Александр Зинченко, а за «Вест Хэм» играет Андрей Ярмоленко.

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Источник — ФК Манчестер Сити

(7 голосов)

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Комментарии
    dgurkis
    online
      dgurkis, 09.02.2020 15:20
    0
    Секасы заочковали?
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 09.02.2020 15:20
    0
    Секасы заочковали?
    Ссылка
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