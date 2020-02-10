ВИДЕО. Научился у Месси. Матье забил чудо-штрафной за Спортинг

Португальский «Спортинг» выиграл у «Портимоненсе» (2:1). На 32-й минуте матча защитник Жереми Матье сравнял счет в матче идеальным ударом со штрафного.

Правда матч был омрачен для Матье травмой, за четверть часа до финального свистка он вынужден был покинуть поле из-за травмы ахиллова сухожилия.

36-летний француз перешел в «Спортинг» в июле 2017 года из «Барселоны» на правах свободного агента. В текущем сезоне Матье провел 22 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу.

После 20 туров чемпионата Португалии «Спортинг» занимает 3-е место, опережая на одно очко «Брагу». Лидирует Бенфика.