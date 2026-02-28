Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Победитель Лиги чемпионов работает продавцом: неожиданное признание
ФОТО. Победитель Лиги чемпионов работает продавцом: неожиданное признание

Жереми Матье принял необыкновенное решение после завершения карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine. Жереми Матье

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Франции Жереми Матье объяснил, почему после завершения карьеры устроился работать в спортивный магазин.

42-летний экс-футболист, выигрывавший Лигу чемпионов с каталонским клубом, сейчас трудится в сети Intersport во Франции. Матье был замечен фанатами в одном из магазинов на юге страны, после чего информация быстро разошлась в СМИ. Издание L’Equipe подтвердило, что бывший игрок действительно работает и отвечает за один из отделов магазина.

Напомним, во время выступлений за «Барселону» француз, по данным прессы, зарабатывал около 100 тысяч фунтов в неделю. В составе каталонцев Матье выиграл три Кубка Испании, два титула Ла Лиги и Лигу чемпионов. Карьеру он завершил в 2020 году после серьезной травмы колена.

В интервью beIN Sports экс-футболист признался, что решение работать продавцом связано с личными трудностями:

«Если я работаю в Intersport, значит, у меня есть причины. Сейчас я нахожусь в центре судебного разбирательства. Я не собираюсь делать это вечно. Мне просто нужно было вернуться к социальной жизни».

По информации Telegraaf, Матье также борется с депрессией и пока полностью не восстановился психологически. Работу ему помог найти бывший партнер по «Сошо» Лоик Ловаль-Ландре.

«Он знал, что мне нужно выходить из дома. Я какое-то время вообще ничем не занимался. Мы разговаривали, и он сказал, что есть свободная вакансия», – рассказал француз.

Также Матье вспомнил период выступлений в «Барселоне» и игру рядом с Лионелем Месси:

«Месси был невероятным. На тренировках против него невозможно было что-то сделать. Хотя, думаю, штрафные я пробивал лучше него!».

