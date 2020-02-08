В воскресенье, 9-го февраля, состоится поединок 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором «Осасуна» примет мадридский «Реал».
Матч пройдет в Памплоне на стадионе «Рейно-де-Наварра». Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
«Осасуна» — «Реал». Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании.
В прямом эфире поединок «Осасуна» — «Реал» покажет телеканал «Футбол 2».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.