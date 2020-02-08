23-й тур
Осасуна
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Реал Мадрид
09.02.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Осасуна — Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

«Сливочные» вылетели из Кубка, но больше проигрывать они не намерены

  • 08.02.2020 17:54
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Осасуна — Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
© ФК Реал Мадрид. Лука Модрич

В воскресенье, 9-го февраля, состоится поединок 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором «Осасуна» примет мадридский «Реал».

В минувший четверг «Реал» неожиданно вылетел из Кубка Испании, проиграв «Сосьедаду» в 1/4 финала турнира со счетом 3:4. Конечно, состав «сливочных» тяжело было назвать оптимальным, но пропускать четыре мяча от «Сосьедада»… Правда, в тот вечер удача явно была на стороне гостей, стоит только посмотреть на пропущенные «Реалом» мячи, но все же.

«Реал» прервал свою серию без поражений длиной почти в четыре месяца и уже горит желанием начать следующую. После 22-х сыгранных туров Ла Лиги «сливочные» лидируют в турнирной таблице, имея в активе 49 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 40-13. У «Барселоны», которая идет на втором месте, 46 очков.

«Осасуна» в текущем сезоне выступает не очень удачно. После 22-х сыгранных туров команда занимает 12-е место в турнирной таблице Примеры, имея в активе 28 очков. Стоит отметить, что из семи последних поединков в чемпионате команда из Памплоны выиграла всего один. До зоны вылета «Осасуне» далеко, как и до зоны еврокубков. Команда — типичный середняк чемпионата Испании.

Букмекеры считают «Реал» явным фаворитом предстоящей встречи. На победу мадридской команды дают 1,55, тогда как на победу хозяев — все 5,7.

Тем более, что «Реал» хочет смыть с себя позор вылета из Кубка Испании. «Осасуне» придется выложиться на 200%, чтобы рассчитывать хотя бы на одно очко.

Ориентировочные составы:

«Осасуна»: Эрреа — Видаль, Гарсия, Гарсия, Эступиньян, Монкайола, Брасанач, Торрес, Гарсия, Ибаньес, Гальего.

«Реал»: Куртуа — Карвахал, Варан, Рамос, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич, Васкес, Бензема, Винисиус.

Не сыграют: Авила, Умпьеррес — Асенсио.

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9 февраля, воскресенье

«Осасуна» — «Реал» 
Памплона. Стадион «Рейно-де-Наварра». 17:00
Прямая трансляция на телеканале «Футбол 2»
Прогноз Sport.ua — 1:2
Арбитр: Хесус Хиль Мансано
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Источник — Sport.ua

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