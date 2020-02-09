Реал сделал камбэк и разгромно победил, ожидая матча Барселоны

В матче очередного тура чемпионата Испании «Реал» на выезде справился с середняком «Осасуной» 4:1.

Хозяева забили первыми, но мадридская команда силами Иско, Рамоса, Лукаса Васкеса и Йовича сумела взять 3 очка.

Пока что «Реал» лидирует, оторвавшись от «Барселоны» на 6 очков, но каталонцы сегодня позже сыграют с «Бетисом».

Осасуна - Реал 1:4

Голы: Гарсия, 14 - Иско, 33, Рамос, 38, Васкес, 84, Йович, 90+3

Реал: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Менди, Каземиро, Модрич, Вальверде, Иско (Винисиус, 82), Бэйл (Васкес, 71), Бензема (Йович, 88)