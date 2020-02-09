Реал сделал камбэк и разгромно победил, ожидая матча Барселоны

Мадридская команда сделала камбэк

  • 09.02.2020 18:51
  • 1314 просмотров
  • 0 комментариев
Реал сделал камбэк и разгромно победил, ожидая матча Барселоны
© twitter.com/realmadrid

В матче очередного тура чемпионата Испании «Реал» на выезде справился с середняком «Осасуной» 4:1.

Хозяева забили первыми, но мадридская команда силами Иско, Рамоса, Лукаса Васкеса и Йовича сумела взять 3 очка.

Пока что «Реал» лидирует, оторвавшись от «Барселоны» на 6 очков, но каталонцы сегодня позже сыграют с «Бетисом».

Осасуна - Реал 1:4
Голы: Гарсия, 14 - Иско, 33, Рамос, 38, Васкес, 84, Йович, 90+3

Реал: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Менди, Каземиро, Модрич, Вальверде, Иско (Винисиус, 82), Бэйл (Васкес, 71), Бензема (Йович, 88)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности