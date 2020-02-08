В воскресенье, 9 февраля, ПСЖ примет «Лион» в рамках 24-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча состоится в Париже на «Парк де Пренс». Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.
ПСЖ – «Лион». Прогноз и анонс на матч чемпионат Франции.
В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 3».
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Источник — Sport.ua
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