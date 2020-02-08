ПСЖ – Лион. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Парижане продолжают доминировать в Лиге 1, «Лион» в нынешнем состоянии вряд ли навяжет борьбу

  • 08.02.2020 17:18
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ПСЖ – Лион. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
© RTL.fr

В воскресенье,  9 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Франции по футболу, в котором ПСЖ примет «Лион». Встреча состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ продолжает стабильно набирать очки, оторвавшись от второго места уже на 12 очков. Последний раз в чемпионате подопечные Томаса Тухеля проигрывали 1-го ноября. После этого команда выдает серию из 11-ти матчей без поражений (10 побед, 1 ничья). ПСЖ заметно превосходит всех своих соперников в чемпионате, что иногда вредит игре команды. Футболисты, зная свое преимущество, нередко уже по ходу матча расслабляются и сами придумывают себе проблемы. Но запаса класса и прочности коллективу хватает.

Результаты ПСЖ в Лиге 1 настолько отошли на второй план, что вокруг команды чаще придумывают другие информационные поводы. В январе на повестке был возможный уход Кавани, но уругвайца не продали в «Атлетико», Неймар и его слухи об уходе, потеря мотивации. Сейчас многие обсуждают конфликт Килиана Мбаппе и Тухеля. Возможно молодой француз грядущим летом перейдет в «Реал». Все это от отсутствия интриги в чемпионате. Сейчас ПСЖ сыграет с «Лионом», это будет центральный матч тура, но текущая форма «Лиона» оставляет команде мало шансов.

Традиционно «Лион» является одним из главных преследователей ПСЖ, но в этом сезоне коллектив Руди Гарсии чаще ищет свою игру. Команда не может выйти на стабильный набор очков и провести серию побед. Сейчас команда два матча не может победить (поражение «Ницце» и ничья с «Амьеном»). Несмотря на неудачи, «Лион» всегда серьезно настраивается на ПСЖ, но самого настрое может быть мало.  

Ориентировочные составы:

ПСЖ: Навас, Менье, Керер, Кимпембе, Курзава, Гейе, Верратти, Ди Мария, Сарабия, Икарди, Мбаппе.

«Лион»: Лопес, Рафаэль, Марсело, Денайер, Фернандо, Маркаль, Какере, Мендеш, Оуар, Экамби, Дембеле, Черки.

 

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9 февраля, воскресенье

ПСЖ — «Лион»
Париж. Стадион «Парк де Пренс». 22:00
ТВ-трансляция на телеканале Футбол 3
Прогноз Sport.ua — 2:0
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Источник — Sport.ua

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