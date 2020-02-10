ПСЖ – Лион – 4:2. Видео голов и обзор матча

В матче 24-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на своем поле обыграл «Лион» со счетом 4:2.
Лучшие моменты матча ПСЖ - Лион
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдинсон Кавани (ПСЖ).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Мусса Дембеле (Лион).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Мартен Террье (Лион).
|47'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Марсаль (Лион).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (ПСЖ).
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Источник — Sport.ua
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