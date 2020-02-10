9 февраля прошли три матча 24-го тура чемпионата Франции. «ПСЖ» переиграл «Лион» в центральном матче тура, зрители увидели 6 голов. Парижане одержали шестую победу подряд и очень близки к чемпионству.
«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции (61 очко), далее идут «Марсель» (49), «Ренн» (41), «Лилль» (40), «Монпелье» (37).
Лига 1. 24-й тур
«ПСЖ» – «Лион» – 4:2
Голы: Ди Мария, 22 (1:0). Мбаппе, 38 (2:0). Марсал, 47, в свои ворота (3:0). Террье, 52 (3:1). Дембеле, 59 (3:2). Кавани, 79 (4:2).
«ПСЖ»: Навас, Кюрзава, Менье, Кимпембе, Керер, Гей, Дракслер (Сарабия, 65), Верратти, Ди Мария (Паредес, 85), Икарди (Кавани, 76), Мбаппе.
«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Рафаэл да Силва, Денайер, Марсал (Тете, 56), Тузар, Тиагу Мендес, Ауар, Черки (Токо-Экамби, 56), Дембеле, Террье (Траоре, 77).
Предупреждения: Кимпембе, 45+1. Марселу, 90+3.
Судья: Тюрпен (Франция).
Париж. Стадион «Парк де Пренс».
«Монпелье» – «Сент-Этьен» – 1:0
Гол: Делор, 25.
«Страсбур» – «Реймс» – 3:0
Голы: Джикю, 50 (1:0). Уорис, 82 (2:0). Лала, 90+4, пенальти (3:0).
Турнирная таблица Лиги 1
Источник — Sport.ua
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