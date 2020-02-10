24-й тур
ПСЖ
4:2
Лион
09.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ПСЖ переиграл Лион в центральном матче тура, зрители увидели 6 голов

Парижане одержали шестую победу подряд и очень близки к чемпионству

  • 10.02.2020 00:18
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ПСЖ переиграл Лион в центральном матче тура, зрители увидели 6 голов
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9 февраля прошли три матча 24-го тура чемпионата Франции. «ПСЖ» переиграл «Лион» в центральном матче тура, зрители увидели 6 голов. Парижане одержали шестую победу подряд и очень близки к чемпионству.

«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции (61 очко), далее идут «Марсель» (49), «Ренн» (41), «Лилль» (40), «Монпелье» (37). 

Лига 1. 24-й тур

«ПСЖ» – «Лион» – 4:2

Голы: Ди Мария, 22 (1:0). Мбаппе, 38 (2:0). Марсал, 47, в свои ворота (3:0). Террье, 52 (3:1). Дембеле, 59 (3:2). Кавани, 79 (4:2).

«ПСЖ»: Навас, Кюрзава, Менье, Кимпембе, Керер, Гей, Дракслер (Сарабия, 65), Верратти, Ди Мария (Паредес, 85), Икарди (Кавани, 76), Мбаппе.

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Рафаэл да Силва, Денайер, Марсал (Тете, 56), Тузар, Тиагу Мендес, Ауар, Черки (Токо-Экамби, 56), Дембеле, Террье (Траоре, 77).

Предупреждения: Кимпембе, 45+1. Марселу, 90+3.

Судья: Тюрпен (Франция).

Париж. Стадион «Парк де Пренс».

«Монпелье» – «Сент-Этьен» – 1:0

Гол: Делор, 25.

«Страсбур» – «Реймс» – 3:0

Голы: Джикю, 50 (1:0). Уорис, 82 (2:0). Лала, 90+4, пенальти (3:0).

Турнирная таблица Лиги 1

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Источник — Sport.ua

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