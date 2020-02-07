Реал и Барселона вылетели из Кубка Испании в один день впервые за 65 лет

Гранды завершили борьбу за трофей на стадии четвертьфинала

  • 07.02.2020 09:56
  • 1029 просмотров
  • 1 комментарий
Реал и Барселона вылетели из Кубка Испании в один день впервые за 65 лет
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«Реал» уступил «Реалу Сосьедаду» (3:4), а «Барселона» – «Атлетику» (0:1) в рамках четвертьфинала Кубка Испании.

Как сообщает Opta, мадридский и каталонский клубы покинули турнир в один день впервые за 65 лет.

Последний раз такое случалось в мае 1955 года, когда «Реал» в полуфинале проиграл «Севилье», а «Барселона» «Атлетику».

Ранее сообщалось, что «Реал» прервал свою фантастическую серию без поражений.

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Источник — Opta

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Билык
    online
    Александр Билык, 07.02.2020 10:12
    0
    3 придура сделали игру Сосьедаду-1 гол РС-Ареоля после удара Исака отбивает перед собой ,а Милитан не накрыл и не бросился под мяч(про Начо вообще молчу просто ходил рядом),2 гол РС-Начо пропустил по флангу игрока,тот навесил ,а Милитан о5 не услидил за игроком(Марсело страховал но не получилось),3 гол РС- Рамос и Марсело дали игроку сместится в центр,там его не встретил Милитан и тот дает пас на левый фланг в свободную зону,но там Начо(который вместо того что бы выбить,делает голевую на Исака),4 гол РС- Марсело дал прострелить с фланга в штрафную где Начо и Милитан о5 не накрыли игрока..ВОТ ТАК ВОТ..4 ошибки 2 придурков,а Ареоля ни в 1 эпизоде даже не помог...1 гол между ног,2 гол даже не дернулся,3 гол в ближний угол пропустил,4 гол о5 же не среагировал.. 2 защитника 1 вратарь сделали игру Сосьедаду.
    Ссылка
    Александр Билык
    online
    Александр Билык, 07.02.2020 10:12
    0
    3 придура сделали игру Сосьедаду-1 гол РС-Ареоля после удара Исака отбивает перед собой ,а Милитан не накрыл и не бросился под мяч(про Начо вообще молчу просто ходил рядом),2 гол РС-Начо пропустил по флангу игрока,тот навесил ,а Милитан о5 не услидил за игроком(Марсело страховал но не получилось),3 гол РС- Рамос и Марсело дали игроку сместится в центр,там его не встретил Милитан и тот дает пас на левый фланг в свободную зону,но там Начо(который вместо того что бы выбить,делает голевую на Исака),4 гол РС- Марсело дал прострелить с фланга в штрафную где Начо и Милитан о5 не накрыли игрока..ВОТ ТАК ВОТ..4 ошибки 2 придурков,а Ареоля ни в 1 эпизоде даже не помог...1 гол между ног,2 гол даже не дернулся,3 гол в ближний угол пропустил,4 гол о5 же не среагировал.. 2 защитника 1 вратарь сделали игру Сосьедаду.
    Ссылка
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