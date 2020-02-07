Реал и Барселона вылетели из Кубка Испании в один день впервые за 65 лет

«Реал» уступил «Реалу Сосьедаду» (3:4), а «Барселона» – «Атлетику» (0:1) в рамках четвертьфинала Кубка Испании.
Как сообщает Opta, мадридский и каталонский клубы покинули турнир в один день впервые за 65 лет.
Последний раз такое случалось в мае 1955 года, когда «Реал» в полуфинале проиграл «Севилье», а «Барселона» «Атлетику».
Ранее сообщалось, что «Реал» прервал свою фантастическую серию без поражений.
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Источник — Opta
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