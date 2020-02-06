Реал прервал свою фантастическую серию без поражений

Мадридский клуб не проигрывал почти четыре месяца

  • 06.02.2020 22:17
  • 2598 просмотров
  • 3 комментария
Реал прервал свою фантастическую серию без поражений
© ФК Реал Мадрид

Мадридский «Реал» проиграл «Сосьедаду» (3:4) в поединке 1/4 финала Кубка Испании.

Таким образом, на 22-м матче прервалась серия «Реала» без поражений. В последний раз «Реал» проиграл 19-го октября, уступив «Мальорке» (0:1) в поединке чемпионата Испании.

Между поражениями от «Мальорки» и «Сосьедада» «сливочные» одержали 15 побед и еще 6 раз сыграли вничью.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Pro100ecspert
    online
      Pro100ecspert, 06.02.2020 23:33
    0
    Senator, 06.02.2020 22:30
    И чем она фантастическая??? Есть серии и покруче...
    Просто адміни не дивляться АПЛ
    Ссылка
    BaZia
      BaZia, 06.02.2020 22:54
    0
    Стояли бы Лунин на воротах..
    Ссылка
    Senator
    online
    Senator, 06.02.2020 22:30
    +1
    И чем она фантастическая??? Есть серии и покруче...
    Ссылка
    Senator
    online
    Senator, 06.02.2020 22:30
    +1
    И чем она фантастическая??? Есть серии и покруче...
    Ссылка
    Pro100ecspert
    online
      Pro100ecspert, 06.02.2020 23:33
    0
    Senator, 06.02.2020 22:30
    И чем она фантастическая??? Есть серии и покруче...
    Просто адміни не дивляться АПЛ
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 06.02.2020 22:54
    0
    Стояли бы Лунин на воротах..
    Ссылка
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