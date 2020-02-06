Реал прервал свою фантастическую серию без поражений

Мадридский «Реал» проиграл «Сосьедаду» (3:4) в поединке 1/4 финала Кубка Испании.
Таким образом, на 22-м матче прервалась серия «Реала» без поражений. В последний раз «Реал» проиграл 19-го октября, уступив «Мальорке» (0:1) в поединке чемпионата Испании.
Между поражениями от «Мальорки» и «Сосьедада» «сливочные» одержали 15 побед и еще 6 раз сыграли вничью.
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Источник — Sport.ua
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