ТЕТЕ: «Очень рад, что забил гол и помог своей команде»

Вингер «Шахтера» – о победе над «Македонией ГП»

  • 05.02.2020 21:20
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  • 1 комментарий
ТЕТЕ: «Очень рад, что забил гол и помог своей команде»
© ФК Шахтер Донецк. Тете

Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Тете прокомментировал победу над «Македонией ГП» (2:0) в контрольном матче.

«Играли с достойным соперником. Футболисты «Македонии» обладают хорошими качествами. Мы действовали отлично на протяжении всего матча и абсолютно заслуженно победили. Очень рад, что забил гол и помог своей команде!

На вторых сборах тренерский штаб делает больше акцент на тактике, также регулярно проводим теоретические занятия», - сказал Тете.

Следующий контрольный матч «Шахтер» проведет 8 февраля против словенской «Олимпии».

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 05.02.2020 21:27
    0
    так говорит помог своей команде, как будто за очки в чемпионате играли, а не товарняк.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 05.02.2020 21:27
    0
    так говорит помог своей команде, как будто за очки в чемпионате играли, а не товарняк.
    Ссылка
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