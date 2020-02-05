ТЕТЕ: «Очень рад, что забил гол и помог своей команде»

Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Тете прокомментировал победу над «Македонией ГП» (2:0) в контрольном матче.

«Играли с достойным соперником. Футболисты «Македонии» обладают хорошими качествами. Мы действовали отлично на протяжении всего матча и абсолютно заслуженно победили. Очень рад, что забил гол и помог своей команде!

На вторых сборах тренерский штаб делает больше акцент на тактике, также регулярно проводим теоретические занятия», - сказал Тете.

Следующий контрольный матч «Шахтер» проведет 8 февраля против словенской «Олимпии».

Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей