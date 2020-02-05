ТЕТЕ: «Очень рад, что забил гол и помог своей команде»

Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Тете прокомментировал победу над «Македонией ГП» (2:0) в контрольном матче.
«Играли с достойным соперником. Футболисты «Македонии» обладают хорошими качествами. Мы действовали отлично на протяжении всего матча и абсолютно заслуженно победили. Очень рад, что забил гол и помог своей команде!
На вторых сборах тренерский штаб делает больше акцент на тактике, также регулярно проводим теоретические занятия», - сказал Тете.
Следующий контрольный матч «Шахтер» проведет 8 февраля против словенской «Олимпии».
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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