ВИДЕО. Прямой удар в девятку! Де Пена забил сумасшедший гол со штрафного

Уругвайский вингер помог «Динамо» разгромить словенскую «Олимпию»

  • 05.02.2020 19:18
  • 3185 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Прямой удар в девятку! Де Пена забил сумасшедший гол со штрафного
© ФК Динамо. Карлос де Пена

Настоящим украшением контрольного матча между киевским «Динамо» и словенской «Олимпией» (5:0) стал сумасшедший гол со штрафного уругвайского вингера Карлоса Де Пены.

Следующий контрольный матч «Динамо» проведет 6 февраля против норвежского «Стремсгодсета».

Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Анатолий Воробей
      Анатолий Воробей, 05.02.2020 20:07
    0
    Provodauskas, 05.02.2020 19:59
    Какой еще, в сраку, "окрасой"? Нет такого слова в русском языке.
    Так в русском языке слово = сравни не понятное, срав или не.
    Ссылка
    Provodauskas
      Provodauskas, 05.02.2020 19:59
    -1
    Какой еще, в сраку, "окрасой"? Нет такого слова в русском языке.
    Ссылка
    Trollface
      Trollface, 05.02.2020 19:48
    -5
    Как сейчас не играй, в официальных матчах будет фиаско. Коленки дрожат. Мальме возит, Лугано возит
    Ссылка
    BaZia
      BaZia, 05.02.2020 19:29
    +12
    Карлос, это шикарно. Давай так в официальных матчах побольше!
    Ссылка
    BaZia
      BaZia, 05.02.2020 19:29
    +12
    Карлос, это шикарно. Давай так в официальных матчах побольше!
    Ссылка
    Анатолий Воробей
      Анатолий Воробей, 05.02.2020 20:07
    0
    Provodauskas, 05.02.2020 19:59
    Какой еще, в сраку, "окрасой"? Нет такого слова в русском языке.
    Так в русском языке слово = сравни не понятное, срав или не.
    Ссылка
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