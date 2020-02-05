ВИДЕО. Прямой удар в девятку! Де Пена забил сумасшедший гол со штрафного

Настоящим украшением контрольного матча между киевским «Динамо» и словенской «Олимпией» (5:0) стал сумасшедший гол со штрафного уругвайского вингера Карлоса Де Пены.
Следующий контрольный матч «Динамо» проведет 6 февраля против норвежского «Стремсгодсета».
Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей
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Источник — Sport.ua
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