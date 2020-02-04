ВИДЕО. Превысил скорость на 12 км/час. Как Валяев повздорил с полицией

Бывший игрок сборной Украины Сергей Валяев написал пост и выложил видео, как его остановила полиция за превышение скорости (но потом удалил его):
«Я сказал этим доблестным бесстрашным борцам за справедливость, борцам с бабушками на базарах и алкашами, чтобы лучше вы не занимались [чепухой], а ловили тех, кто [ворует] вагонами, а вы ломаете комедию. Показывают иллюзию правопорядка и закона, как он мне сказал.
Закона, [мат], какого в этой стране закона. Вероятно, начальнику нужно достроить дом или министру. Твари. Ненавижу всю эту систему коррупционную. Ехал я 82 км/час по окружной, а норма 50 + 20 = 70 км/час. Карл, 12 км/час. Платить не хочу принципиально».
Источник — Instagram
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Соромно за таких громадян
Ти порушив правила , так на +12 км/год, але ти порушив.
І тут же ти пишеш про корупцію .
Казковий довбень
Ти порушив правила , так на +12 км/год, але ти порушив.
І тут же ти пишеш про корупцію .
Казковий довбень
Соромно за таких громадян
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