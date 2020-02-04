ВИДЕО. Превысил скорость на 12 км/час. Как Валяев повздорил с полицией

Бывший игрок сборной Украины превысил скорость на окружной дороге

  • 04.02.2020 23:39
  • 1339 просмотров
  • 7 комментариев
ВИДЕО. Превысил скорость на 12 км/час. Как Валяев повздорил с полицией
© ФК Металлист 1925. Сергей Валяев

Бывший игрок сборной Украины Сергей Валяев написал пост и выложил видео, как его остановила полиция за превышение скорости (но потом удалил его):

«Я сказал этим доблестным бесстрашным борцам за справедливость, борцам с бабушками на базарах и алкашами, чтобы лучше вы не занимались [чепухой], а ловили тех, кто [ворует] вагонами, а вы ломаете комедию. Показывают иллюзию правопорядка и закона, как он мне сказал.

Закона, [мат], какого в этой стране закона. Вероятно, начальнику нужно достроить дом или министру. Твари. Ненавижу всю эту систему коррупционную. Ехал я 82 км/час по окружной, а норма 50 + 20 = 70 км/час. Карл, 12 км/час. Платить не хочу принципиально».

 

 

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Источник — Instagram

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Комментарии
    Noname1
    online
      Noname1, 05.02.2020 00:16
    0
    Перевищив не на 12, а на 32 км/г.
    Соромно за таких громадян
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 05.02.2020 00:16
    +1
    В Европе на 1 км/час привысил получи.Не выгоражия полицию но если нарушил и ты признаёшь чего ты как баба истеричка орёшь?Захлопи рот и оплати штраф. и не позорься выставляя такое видео выставлять.И не нада рассказывать про алкашей,cам бухаешь так что гай шумит.
    Ссылка
    GluzKo
      GluzKo, 05.02.2020 00:07
    +3
    От через таких валяєвих всюди така хєрня твориться - там трішки порушив, хтось в іншому місці трішки порушив , а потім пишуть про корупцію.
    Ссылка
    Dukalis12
      Dukalis12, 05.02.2020 00:04
    +2
    Єто ппц товариша...
    Ссылка
    BobchuK
      BobchuK, 05.02.2020 00:02
    +5
    Дядько, ти сам собі заперечуєш.
    Ти порушив правила , так на +12 км/год, але ти порушив.
    І тут же ти пишеш про корупцію .
    Казковий довбень
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
      Владимир Пидвирный, 04.02.2020 23:58
    +3
    Це неповага. Порушив будь ввічливий. Не вони проявили грубість а ти.
    Ссылка
    alvesh
    alvesh, 04.02.2020 23:55
    +2
    Феерический ...)
    Ссылка
    BobchuK
      BobchuK, 05.02.2020 00:02
    +5
    Дядько, ти сам собі заперечуєш.
    Ти порушив правила , так на +12 км/год, але ти порушив.
    І тут же ти пишеш про корупцію .
    Казковий довбень
    Ссылка
    GluzKo
      GluzKo, 05.02.2020 00:07
    +3
    От через таких валяєвих всюди така хєрня твориться - там трішки порушив, хтось в іншому місці трішки порушив , а потім пишуть про корупцію.
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
      Владимир Пидвирный, 04.02.2020 23:58
    +3
    Це неповага. Порушив будь ввічливий. Не вони проявили грубість а ти.
    Ссылка
    Dukalis12
      Dukalis12, 05.02.2020 00:04
    +2
    Єто ппц товариша...
    Ссылка
    alvesh
    alvesh, 04.02.2020 23:55
    +2
    Феерический ...)
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 05.02.2020 00:16
    +1
    В Европе на 1 км/час привысил получи.Не выгоражия полицию но если нарушил и ты признаёшь чего ты как баба истеричка орёшь?Захлопи рот и оплати штраф. и не позорься выставляя такое видео выставлять.И не нада рассказывать про алкашей,cам бухаешь так что гай шумит.
    Ссылка
    Noname1
    online
      Noname1, 05.02.2020 00:16
    0
    Перевищив не на 12, а на 32 км/г.
    Соромно за таких громадян
    Ссылка
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