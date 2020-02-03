Николай НЕСЕНЮК: «Павелко стоит вспомнить опыт Сталина»

Глава департамента «Динамо» по работе со СМИ Николай Несенюк на примере из истории советского футбола объяснил, почему не стоило вносить изменения в календарь УПЛ ради подготовки сборной Украины к Евро-2020:

«1975 год был лучшим для нашего футбола. «Динамо» под руководством Базилевича и Лобановского выиграло первый в истории Кубок Кубков и Суперкубок, а сборная СССР, составленная из тех же игроков и с теми же тренерами, успешно преодолела европейский отбор. Киевлянин Олег Блохин стал лучшим футболистом Европы.

Об этом нам регулярно напоминают в юбилейные годы, забывая объяснить, что было дальше. Что произошло со звездной чудо-командой, которую у нас тогда провозгласили лучшей в мире, и тандемом тренеров, которых мы искренне считали лучшими во вселенной?

История печальная. В начале 1976 года по инициативе Базилевича и Лобановского футбольное руководство СССР решило в корне реорганизовать чемпионат, переведя его на нынешнюю схему осень-весна. Перед осенним стартом реформированного турнира решили провести промежуточный, так называемый весенний, чемпионат, в котором не выступал основной состав «Динамо», освобожден от национального турнира ради успешного выступления на первенстве Европы и Кубке европейских чемпионов.

В последствии в марте «Динамо» выбыло из Кубка чемпионов в четвертьфинале, а в мае сборная вылетела из Кубка Европы на этой же стадии. Чтобы хоть немного спасти репутацию, главным турниром объявили Олимпийские игры, где тогда от ведущих стран играли любители. Но и там команда Базилевича и Лобановского проиграла в полуфинале сборной Восточной Германии. После этого в Москве еще вчера гениальных тренеров попросили из сборной, а в Киеве против тех же тренеров восстали игроки «Динамо», что стоило места Олегу Базилевичу. Реформу календаря тоже отменили.

Наверное, они не знали тогда, что подобное уже было. В 1952 году чемпионат СССР вообще отменили, проведя его на скорую руку за две недели в Москве. Сделали это ради сборной, которая должна была выиграть футбольный турнир Олимпийских игр. Сборная, конечно, проиграла, а Сталин разогнал базовую команду сборной — ЦДКА (Центральный Дом Красной Армии). Хорошо, что не расстрелял.

Хотел бы, чтобы это прочитал Андрей Шевченко, которому никто не обеспечивал особых условий в «Милане». Там украинский футболист достиг мирового признания без всяких льгот и поблажек. И теперь, когда Шевченко объявили гениальным тренером, ему следует вспомнить опыт Лобановского. А руководителю футбольной ассоциации Андрею Павелко — опыт Сталина. Потому что никогда, нигде и никому не помогали послабления и исключения из правил.

После того, как ради успешного выступления сборной на Евро-2020 очередной раз изнасиловали календарь чемпионата и Кубка Украины, можно почти безошибочно предположить, что Украина выступит на европейском финале не лучше, чем сборная СССР в 1952 или 1976 годах. Но теперь это объявят успехом и никого выгонять не станут. Потому что у нас уже не сталинские времена».