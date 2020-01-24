Сезон УПЛ завершится 16 мая, но плей-офф остается

Чемпионат завершится раньше ради сборной Украины

  • 24.01.2020 09:45
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Сезон УПЛ завершится 16 мая, но плей-офф остается
© upl.ua

Ранее появилась информация о просьбе тренера сборной Украины Андрея Шевченко отменить появившийся с этого сезона плей-офф УПЛ за места в Лиге Европы.

Плей-офф играется после завершения чемпионата, а у сборной останется не так много времени, чтобы подготовиться к Евро-2020.

В итоге в УПЛ решили, что плей-офф остается, но сам чемпионат закончится раньше, чем изначально планировалось.

«Тренерский штаб сборной Украины обратился с вопросом о том, можно или нельзя отменить плей-офф. Однако, когда тренерский штаб получил обратную связь от клубов по этому вопросу, то отказался от просьбы. Плей-офф остается, а вопрос теперь касается календаря. Изначально сезон УПЛ должен был закончиться 25-го мая, а после этого еще должны были быть матчи плей-офф».

«Теперь мы заканчиваем 16-го мая, а плей-офф будет 20 и 24 мая. У нас уже есть большинство голосов клубов, поддержавших такой вариант», - заявил Евгений Дикий, исполнительный директор УПЛ.

Финал Кубка Украины состоится 13-го мая.

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Источник — Футбол 1/Футбол 2

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