Луиш КАШТРУ: «Можем перенести 2 тура УПЛ и помочь сборной Украины»

Тренер считает, что можно дать сборной лишнее время на подготовку

  • 22.01.2020 11:31
  • 1828 просмотров
  • 3 комментария
Луиш КАШТРУ: «Можем перенести 2 тура УПЛ и помочь сборной Украины»
© shakhtar.com

Ранее появилась информация о том, что УПЛ может отменить плей-офф за выход в еврокубки, так как увеличение количества матчей повлияет на подготовку сборной Украины к Евро-2020.

Тренер национальной команды Андрей Шевченко просит не играть плей-офф за еврокубки в этом сезоне.

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру считает, что правила по ходу чемпионата менять не стоит.

«Когда начинается соревнование, есть правила, мы должны их уважать в течение всего пути. Это касается и футбола. Если мы начали с этими правилами, так и нужно продолжать. Мы хотим, чтобы Украина показала себя лучшим образом на Евро. Если нужно что-то сместить в последних турах, чтобы ребята подготовились к Евро, мы к этому готовы. Но ни в коем случае не нужно забывать о правилах, с которыми мы начали чемпионат».

«Думаю, самое лучшее, что можем сделать - это взять два последних тура и постараться их перенести на какую-то определенную дату. Мы можем поменять даты двух последних туров и выиграть две недели. Две недели в футболе – это фантастика», - считает Каштру.

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Источник — Футбол 1/Футбол 2

(6 голосов)

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Комментарии
    ВВВ
    online
      ВВВ, 22.01.2020 12:19
    +1
    Можна сказати тільки "браво" такому підходу до справи!!!
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    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 22.01.2020 12:09
    +2
    В Европе точно не кому не придёт в ум, например решать какая команда будет играть в УПЛ, а какая в пердиве методом голосования.
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    axylinam
    online
    axylinam, 22.01.2020 11:38
    +5
    Молодец Каштру,всё правильно и по делу,чисто европейский подход к проблеме
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    axylinam
    online
    axylinam, 22.01.2020 11:38
    +5
    Молодец Каштру,всё правильно и по делу,чисто европейский подход к проблеме
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    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 22.01.2020 12:09
    +2
    В Европе точно не кому не придёт в ум, например решать какая команда будет играть в УПЛ, а какая в пердиве методом голосования.
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 22.01.2020 12:19
    +1
    Можна сказати тільки "браво" такому підходу до справи!!!
    Ссылка
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