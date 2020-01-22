Луиш КАШТРУ: «Можем перенести 2 тура УПЛ и помочь сборной Украины»

Ранее появилась информация о том, что УПЛ может отменить плей-офф за выход в еврокубки, так как увеличение количества матчей повлияет на подготовку сборной Украины к Евро-2020.

Тренер национальной команды Андрей Шевченко просит не играть плей-офф за еврокубки в этом сезоне.

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру считает, что правила по ходу чемпионата менять не стоит.

«Когда начинается соревнование, есть правила, мы должны их уважать в течение всего пути. Это касается и футбола. Если мы начали с этими правилами, так и нужно продолжать. Мы хотим, чтобы Украина показала себя лучшим образом на Евро. Если нужно что-то сместить в последних турах, чтобы ребята подготовились к Евро, мы к этому готовы. Но ни в коем случае не нужно забывать о правилах, с которыми мы начали чемпионат».



«Думаю, самое лучшее, что можем сделать - это взять два последних тура и постараться их перенести на какую-то определенную дату. Мы можем поменять даты двух последних туров и выиграть две недели. Две недели в футболе – это фантастика», - считает Каштру.