Сергей ШЕБЕК: «У Зинченко не было даже намерения чисто отобрать мяч»

Экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек прокомментировал удаление украинского игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко в матче 25-го тура английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма» (0:2).
«Тот случай, когда ситуация не подлежит сомнениям и не требует дискуссий. Абсолютно правильное решение от арбитра. Почему? У Зинченко не было даже намерения чисто отобрать мяч. Соперник прокинул себе мяч, и могла развиваться хорошая острая атака. Чтобы ее не допустить, Зинченко банально сыграл в корпус Гарри Винксу.
И речь не идет о том, что украинец играл плечом в плечо, ведь в Правилах четко указано, что играть плечом в плечо можно тогда, когда мяч находится от футболистов на игровом расстоянии. А тут игрок «Тоттенхэма» прокинул мяч вперед, поэтому это был срыв атаки. А значит, правильное решение от арбитра», - сказал Шебек.
Источник — UA-Football
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2. Почему виноват Зинченко, потому что соперник упал?
3. Прокинуть мяч можно мимо кого-то, в данной ситуации мяч сначала был брошен себе на ход, а потом уже Зинченко вступил в борьбу за мяч, и борьба была обоюдная.
2. Почему виноват Зинченко, потому что соперник упал?
3. Прокинуть мяч можно мимо кого-то, в данной ситуации мяч сначала был брошен себе на ход, а потом уже Зинченко вступил в борьбу за мяч, и борьба была обоюдная.
Заваліть свої гнусні пики!!!! Достали!!!
ВідповідьС Шебек коментаріїв НЕ ПОТРЕБУЄ
ВідповідьС Шебек коментаріїв НЕ ПОТРЕБУЄ
2. Почему виноват Зинченко, потому что соперник упал?
3. Прокинуть мяч можно мимо кого-то, в данной ситуации мяч сначала был брошен себе на ход, а потом уже Зинченко вступил в борьбу за мяч, и борьба была обоюдная.
2. Почему виноват Зинченко, потому что соперник упал?
3. Прокинуть мяч можно мимо кого-то, в данной ситуации мяч сначала был брошен себе на ход, а потом уже Зинченко вступил в борьбу за мяч, и борьба была обоюдная.
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