Сергей ШЕБЕК: «У Зинченко не было даже намерения чисто отобрать мяч»

Экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек прокомментировал удаление украинского игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко в матче 25-го тура английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма» (0:2).

«Тот случай, когда ситуация не подлежит сомнениям и не требует дискуссий. Абсолютно правильное решение от арбитра. Почему? У Зинченко не было даже намерения чисто отобрать мяч. Соперник прокинул себе мяч, и могла развиваться хорошая острая атака. Чтобы ее не допустить, Зинченко банально сыграл в корпус Гарри Винксу.

И речь не идет о том, что украинец играл плечом в плечо, ведь в Правилах четко указано, что играть плечом в плечо можно тогда, когда мяч находится от футболистов на игровом расстоянии. А тут игрок «Тоттенхэма» прокинул мяч вперед, поэтому это был срыв атаки. А значит, правильное решение от арбитра», - сказал Шебек.