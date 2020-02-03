Сергей ШЕБЕК: «У Зинченко не было даже намерения чисто отобрать мяч»

Специалист – об удалении украинца в матче «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»

  • 03.02.2020 15:17
  • 2973 просмотра
  • 6 комментариев
Сергей ШЕБЕК: «У Зинченко не было даже намерения чисто отобрать мяч»
© Sport.ua. Сергей Шебек

Экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек прокомментировал удаление украинского игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко в матче 25-го тура английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма» (0:2).

«Тот случай, когда ситуация не подлежит сомнениям и не требует дискуссий. Абсолютно правильное решение от арбитра. Почему? У Зинченко не было даже намерения чисто отобрать мяч. Соперник прокинул себе мяч, и могла развиваться хорошая острая атака. Чтобы ее не допустить, Зинченко банально сыграл в корпус Гарри Винксу. 

И речь не идет о том, что украинец играл плечом в плечо, ведь в Правилах четко указано, что играть плечом в плечо можно тогда, когда мяч находится от футболистов на игровом расстоянии. А тут игрок «Тоттенхэма» прокинул мяч вперед, поэтому это был срыв атаки. А значит, правильное решение от арбитра», - сказал Шебек.

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Источник — UA-Football

(8 голосов)

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Комментарии
    JulikoB
    online
      JulikoB, 03.02.2020 16:21
    0
    Evgene Boykinyuk, 03.02.2020 16:17
    любителям регби лучше смотреть регби, а не футбол.
    Не любителям балета и художественной гимнастики давать советы другим.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 03.02.2020 16:17
    0
    JulikoB, 03.02.2020 16:11
    1. Что значит игровое расстояние?
    2. Почему виноват Зинченко, потому что соперник упал?
    3. Прокинуть мяч можно мимо кого-то, в данной ситуации мяч сначала был брошен себе на ход, а потом уже Зинченко вступил в борьбу за мяч, и борьба была обоюдная.
    любителям регби лучше смотреть регби, а не футбол.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 03.02.2020 16:11
    0
    1. Что значит игровое расстояние?
    2. Почему виноват Зинченко, потому что соперник упал?
    3. Прокинуть мяч можно мимо кого-то, в данной ситуации мяч сначала был брошен себе на ход, а потом уже Зинченко вступил в борьбу за мяч, и борьба была обоюдная.
    Ссылка
    kerch30
      kerch30, 03.02.2020 15:56
    0
    Чисто отобрал. Без рук и без ног
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    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 03.02.2020 15:44
    +2
    а что думает Влада Седан о удаление Зины:\?\\
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    Lazio
    Lazio, 03.02.2020 15:39
    -4
    Заїб. уже з тим Зінченком. Напевне лишень на Марсі не обговорюють Зінченка і його останню гру.. Ладно там полудурковаті англічани. Так ще своє рило пхають тут. Страшна трагедія. Досить травити пацана!!!!! Хто забув - тому нагадаю, він наш збірник.. Один з найкращих!!!
    Заваліть свої гнусні пики!!!! Достали!!!
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    Vitaliy Onyper
      Vitaliy Onyper, 03.02.2020 15:31
    +5
    -- Все вірно
    ВідповідьС Шебек коментаріїв НЕ ПОТРЕБУЄ
    Ссылка
    Vitaliy Onyper
      Vitaliy Onyper, 03.02.2020 15:31
    +5
    -- Все вірно
    ВідповідьС Шебек коментаріїв НЕ ПОТРЕБУЄ
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 03.02.2020 15:44
    +2
    а что думает Влада Седан о удаление Зины:\?\\
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 03.02.2020 16:21
    0
    Evgene Boykinyuk, 03.02.2020 16:17
    любителям регби лучше смотреть регби, а не футбол.
    Не любителям балета и художественной гимнастики давать советы другим.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 03.02.2020 16:17
    0
    JulikoB, 03.02.2020 16:11
    1. Что значит игровое расстояние?
    2. Почему виноват Зинченко, потому что соперник упал?
    3. Прокинуть мяч можно мимо кого-то, в данной ситуации мяч сначала был брошен себе на ход, а потом уже Зинченко вступил в борьбу за мяч, и борьба была обоюдная.
    любителям регби лучше смотреть регби, а не футбол.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 03.02.2020 16:11
    0
    1. Что значит игровое расстояние?
    2. Почему виноват Зинченко, потому что соперник упал?
    3. Прокинуть мяч можно мимо кого-то, в данной ситуации мяч сначала был брошен себе на ход, а потом уже Зинченко вступил в борьбу за мяч, и борьба была обоюдная.
    Ссылка
    kerch30
      kerch30, 03.02.2020 15:56
    0
    Чисто отобрал. Без рук и без ног
    Ссылка
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