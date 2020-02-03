Мирослав СТУПАР: «Удаление Зинченко закономерное»

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал удаление украинского игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко в матче 25-го тура английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма» (0:2).

«Здесь говорят о борьбе плечом в плечо, но давайте разберемся. Про первую карточку Зинченко не упоминаем, она была очевидной. А перед тем, как Александр получил вторую, «Манчестер Сити» разыгрывал угловой. Разыграл неудачно, Гарри Винкс мяч перехватил и протянул его к центральной линии. И протолкнул дальше, но там уже Зинченко встретил его своим плечом, завалив на газон. Если бы Винкс силовую борьбу не проиграл, то двое игроков «Тоттенхэма» выходили бы на одного защитника «Манчестер Сити». Это срыв опасной атаки.

Прав ли был арбитр, останавливая игру и показывая Зинченко вторую желтую карточку? Если смотреть только на борьбу двух футболистов, то я бы не сказал, что контакт Зинченко относительно Винкса был неправомерным. Но я хочу обратить ваше внимание вот на что: восьмой номер «Тоттенхэма» протолкнул мяч до того, как Зинченко вступил с ним в контакт. И когда этот контакт состоялся, мяч был не на игровом расстоянии от футболистов. Вот это важно. В Правилах записано четко: если мяч находится не на игровом расстоянии, то даже правомерный толчок трактуется нарушением правил. Но за это назначается не штрафной удар, как расценил Майкл Дин, а свободный удар. И без карточки здесь не обойтись. Поэтому удаление Зинченко закономерно», - сказал Ступар.