Мирослав СТУПАР: «Удаление Зинченко закономерное»

Эксперт – об удалении украинца в матче «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»

  • 03.02.2020 13:57
  • 1464 просмотра
  • 2 комментария
Мирослав СТУПАР: «Удаление Зинченко закономерное»
© Instagram. Александр Зинченко (слева)

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал удаление украинского игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко в матче 25-го тура английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма» (0:2).

«Здесь говорят о борьбе плечом в плечо, но давайте разберемся. Про первую карточку Зинченко не упоминаем, она была очевидной. А перед тем, как Александр получил вторую, «Манчестер Сити» разыгрывал угловой. Разыграл неудачно, Гарри Винкс мяч перехватил и протянул его к центральной линии. И протолкнул дальше, но там уже Зинченко встретил его своим плечом, завалив на газон. Если бы Винкс силовую борьбу не проиграл, то двое игроков «Тоттенхэма» выходили бы на одного защитника «Манчестер Сити». Это срыв опасной атаки.

Прав ли был арбитр, останавливая игру и показывая Зинченко вторую желтую карточку? Если смотреть только на борьбу двух футболистов, то я бы не сказал, что контакт Зинченко относительно Винкса был неправомерным. Но я хочу обратить ваше внимание вот на что: восьмой номер «Тоттенхэма» протолкнул мяч до того, как Зинченко вступил с ним в контакт. И когда этот контакт состоялся, мяч был не на игровом расстоянии от футболистов. Вот это важно. В Правилах записано четко: если мяч находится не на игровом расстоянии, то даже правомерный толчок трактуется нарушением правил. Но за это назначается не штрафной удар, как расценил Майкл Дин, а свободный удар. И без карточки здесь не обойтись. Поэтому удаление Зинченко закономерно», - сказал Ступар.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — UA-Football

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    umnuy
      umnuy, 03.02.2020 14:23
    0
    Он мог и красную прямую получить если бы моур не подпрыгнул
    Ссылка
    sokolyk
    sokolyk, 03.02.2020 14:14
    0
    Знатоки правил всех предыдущих постов успокоились или ещё есть вопросы?
    Ссылка
    umnuy
      umnuy, 03.02.2020 14:23
    0
    Он мог и красную прямую получить если бы моур не подпрыгнул
    Ссылка
    sokolyk
    sokolyk, 03.02.2020 14:14
    0
    Знатоки правил всех предыдущих постов успокоились или ещё есть вопросы?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности