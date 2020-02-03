ЦИФРА ДНЯ. Холанд забил 7 голов в Бундеслиге после 8 ударов по воротам

Молодой норвежец буквально шокирует футбольную Европу своей скорострельностью

  • 03.02.2020 11:37
  • 282 просмотра
  • 1 комментарий
ЦИФРА ДНЯ. Холанд забил 7 голов в Бундеслиге после 8 ударов по воротам
© Twitter. Эрлинг Холанд

19-летний нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд продолжает феерить в чемпионате Германии после зимнего трансфера из «Ред Булл Зальцбург».

В последнем туре Холанд отличился дублем в воротах «Униона», доведя свой бомбардирский счет до 7 мячей в трех проведенных поединках.

Примечательно, что для того, чтобы забить 7 голов Холанду потребовалось нанести по воротам соперников лишь 8 ударов! Причем все 7 выстрелов норвежца, которые пришлись в створ, стали голевыми. Единственный раз Холанд пробил мимо в матче против «Кельна», когда на его счету было 3 удара и 2 гола.

Ранее сообщалось, что клаусула в контракте Холанда с «Боруссией» составляет 75 миллионов евро, но действовать она будет начиная со следующего зимнего окна.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Wyscout

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Юра Вареник
      Юра Вареник, 03.02.2020 11:46
    0
    ахереть статистика.
    Ссылка
    Юра Вареник
      Юра Вареник, 03.02.2020 11:46
    0
    ахереть статистика.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности