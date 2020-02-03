ЦИФРА ДНЯ. Холанд забил 7 голов в Бундеслиге после 8 ударов по воротам

19-летний нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд продолжает феерить в чемпионате Германии после зимнего трансфера из «Ред Булл Зальцбург».

В последнем туре Холанд отличился дублем в воротах «Униона», доведя свой бомбардирский счет до 7 мячей в трех проведенных поединках.

Примечательно, что для того, чтобы забить 7 голов Холанду потребовалось нанести по воротам соперников лишь 8 ударов! Причем все 7 выстрелов норвежца, которые пришлись в створ, стали голевыми. Единственный раз Холанд пробил мимо в матче против «Кельна», когда на его счету было 3 удара и 2 гола.

Ранее сообщалось, что клаусула в контракте Холанда с «Боруссией» составляет 75 миллионов евро, но действовать она будет начиная со следующего зимнего окна.