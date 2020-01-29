Размер клаусулы Холанда составляет €75 миллионов

Любой клуб может выкупить контракт форварда дортмундской «Боруссии», заплатив эту сумму

  • 29.01.2020 11:34
  • 1595 просмотров
  • 5 комментариев
Размер клаусулы Холанда составляет €75 миллионов
© ФК Боруссия Дортмунд. Эрлинг Холанд

Размер клаусулы 19-летнего норвежского форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда составляет €75 миллионов.

Клаусула не будет действительной в летнее трансферное окно, но уже будущей зимой любой клуб сможет выкупить контракт Холанда, заплатив эту сумму.

В январе 2020-го Холанд перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» за €20 миллионов. В двух сыгранных матчах в Бундеслиге Холанд забил за «Боруссию» 5 мячей. Всего футболист провел за поле 59 минут.

Контракт Эрлинга с «Боруссией» рассчитан до лета 2024-го года.

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Источник — Sport Bild

(4 голоса)

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Комментарии
    markten1984
      markten1984, 29.01.2020 12:38
    0
    По нынешним ценам почти даром
    Ссылка
    Tample_ck7070
      Tample_ck7070, 29.01.2020 12:05
    +2
    Уйдет однозначно, и активируют ее как минимум 2-4 клуба. И пойдут перебивать личный контракт и премиальные агенту. Думаю БД не одна желающая была этой зимой купить его за такие деньги. Видимо агент выцыганил такие условия. На перспективу смотрит, через год получит пару лямов комиссионных
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 29.01.2020 12:00
    0
    ihor7003, 29.01.2020 11:40
    С учетом нынешних цен что то Боруссия Д продешевила! Следующей зимой парниша уйдет
    Можна подумати, що вони самі переплатили, скориставшись тою ж клаусулою, тільки на порядок меншою
    Ссылка
    Андрей Абзонь
      Андрей Абзонь, 29.01.2020 11:44
    0
    ihor7003, 29.01.2020 11:40
    С учетом нынешних цен что то Боруссия Д продешевила! Следующей зимой парниша уйдет
    Скорее всего, размер клаусулы, был одним из условий подписания контракта.
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 29.01.2020 11:40
    +4
    С учетом нынешних цен что то Боруссия Д продешевила! Следующей зимой парниша уйдет
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 29.01.2020 11:40
    +4
    С учетом нынешних цен что то Боруссия Д продешевила! Следующей зимой парниша уйдет
    Ссылка
    Tample_ck7070
      Tample_ck7070, 29.01.2020 12:05
    +2
    Уйдет однозначно, и активируют ее как минимум 2-4 клуба. И пойдут перебивать личный контракт и премиальные агенту. Думаю БД не одна желающая была этой зимой купить его за такие деньги. Видимо агент выцыганил такие условия. На перспективу смотрит, через год получит пару лямов комиссионных
    Ссылка
    markten1984
      markten1984, 29.01.2020 12:38
    0
    По нынешним ценам почти даром
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 29.01.2020 12:00
    0
    ihor7003, 29.01.2020 11:40
    С учетом нынешних цен что то Боруссия Д продешевила! Следующей зимой парниша уйдет
    Можна подумати, що вони самі переплатили, скориставшись тою ж клаусулою, тільки на порядок меншою
    Ссылка
    Андрей Абзонь
      Андрей Абзонь, 29.01.2020 11:44
    0
    ihor7003, 29.01.2020 11:40
    С учетом нынешних цен что то Боруссия Д продешевила! Следующей зимой парниша уйдет
    Скорее всего, размер клаусулы, был одним из условий подписания контракта.
    Ссылка
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