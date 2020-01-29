Размер клаусулы Холанда составляет €75 миллионов

Размер клаусулы 19-летнего норвежского форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда составляет €75 миллионов.

Клаусула не будет действительной в летнее трансферное окно, но уже будущей зимой любой клуб сможет выкупить контракт Холанда, заплатив эту сумму.

В январе 2020-го Холанд перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» за €20 миллионов. В двух сыгранных матчах в Бундеслиге Холанд забил за «Боруссию» 5 мячей. Всего футболист провел за поле 59 минут.

Контракт Эрлинга с «Боруссией» рассчитан до лета 2024-го года.