Холанд стал рекордсменом Бундеслиги

Нападающий «Борусcии» Эрлинг Холанд сделал дубль в поединке 19-го тура Бундеслиги с «Кельном» (5:1). Всего у норвежца 5 голов в двух матчах Бундеслиги. Холанд стал первым игроком в истории чемпионата Германии, кому покорилось данное достижение.
Отметим, что в двух стартовых матчах – против «Аугсбурга» и «Кельна» – Холанд выходил со скамейки запасных, проведя на поле в сумме 61 минуту. «Боруссия» в последних двух турах Бундеслиги забивает по 5 голов.
Напомним, что Эрлинг Холанд перешел в «Боруссию» в зимнее трансферное окно из «Зальцбурга». Трансфер обошелся немецкому клубу в 20 миллионов евро.
57 - @BVB's @ErlingHaaland benötigte lediglich 57 gespielten Minuten für sein 5. #Bundesliga-Tor - Bundesligarekord. Blitz. #BVBKOE pic.twitter.com/x8UJ8EKlDX— OptaFranz (@OptaFranz) January 24, 2020
Источник — Opta
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