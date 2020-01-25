Холанд стал рекордсменом Бундеслиги

Форвард дортмундской «Боруссии» переписывает рекорды в Германии

  • 25.01.2020 10:27
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Холанд стал рекордсменом Бундеслиги
© Twitter. Эрлинг Холанд

Нападающий «Борусcии» Эрлинг Холанд сделал дубль в поединке 19-го тура Бундеслиги с «Кельном» (5:1). Всего у норвежца 5 голов в двух матчах Бундеслиги. Холанд стал первым игроком в истории чемпионата Германии, кому покорилось данное достижение.

Отметим, что в двух стартовых матчах – против «Аугсбурга» и «Кельна» – Холанд выходил со скамейки запасных, проведя на поле в сумме 61 минуту. «Боруссия» в последних двух турах Бундеслиги забивает по 5 голов.

Напомним, что Эрлинг Холанд перешел в «Боруссию» в зимнее трансферное окно из «Зальцбурга». Трансфер обошелся немецкому клубу в 20 миллионов евро.

 

 

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Источник — Opta

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