Боруссия Д нанесла разгромное поражение Кельну, Холанд забил два гола

Турнирную таблицу Бундеслиги возглавляет «РБ Лейпциг»

  • 24.01.2020 23:45
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  • 2 комментария
Боруссия Д нанесла разгромное поражение Кельну, Холанд забил два гола
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24 января состоялся матч 19-го тура чемпионата Германии. «Боруссия» Д нанесла разгромное поражение «Кельну», Эрлинг Холанд вышел на замену и забил свои 4-й и 5-й голы в Бундеслиге.
 
Для 19-летнего Холанда это второй матч за «шмелей». Норвежец забил уже 5 голов за немецкую команду за 57 минут, проведенных на поле. Он стал первым игроком в истории Бундеслиги, забившим пять голов в первых двух матчах.
 
Турнирную таблицу Бундеслиги возглавляют: «РБ Лейпциг» (40 очков),  «Бавария» и «Боруссия» Д (по 36), «Боруссия» М (35), «Шальке» (33).
 
Бундеслига. 19-й тур
 
«Боруссия» Д – «Кельн» – 5:1
 
Голы: Рафаэл Геррейру, 1 (1:0). Ройс, 29 (2:0). Санчо, 48 (3:0). Ут, 64 (3:1). Холанд, 77 (4:1). Холанд, 87 (5:1).
 
«Боруссия Д»: Бюрки, Хуммельс, Пищек, Аканджи, Хакими, Витсель, Ройс (Дахуд, 80), Азар (Холанд, 65), Рафаэл Геррейро, Брандт, Санчо (Рейна, 89).
 
«Кельн»: Хорн, Хектор, Кцихос, Якобс, Эхизибуэ (Модест, 74), Борнау, Каттербах, Скири, Ут (Реджбецай, 80), Кордоба, Тильманн (Кайнц, 46).
 
Предупреждения: Борнау, 13. Витсель, 38.
 
Судья: Осмерс (Германия).
 
Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».
 
Турнирная таблица Бундеслиги
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Dukalis12
    online
      Dukalis12, 25.01.2020 00:04
    0
    Парень за 62 минути, что сыграл в двух матчах забил 5 голов!!! Фантастика!!!
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    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 24.01.2020 23:58
    0
    Так Холанн или Холанд, а спорт юа?)
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    Dukalis12
    online
      Dukalis12, 25.01.2020 00:04
    0
    Парень за 62 минути, что сыграл в двух матчах забил 5 голов!!! Фантастика!!!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 24.01.2020 23:58
    0
    Так Холанн или Холанд, а спорт юа?)
    Ссылка
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