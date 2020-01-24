Боруссия Д нанесла разгромное поражение Кельну, Холанд забил два гола

24 января состоялся матч 19-го тура чемпионата Германии. «Боруссия» Д нанесла разгромное поражение «Кельну», Эрлинг Холанд вышел на замену и забил свои 4-й и 5-й голы в Бундеслиге.

Для 19-летнего Холанда это второй матч за «шмелей». Норвежец забил уже 5 голов за немецкую команду за 57 минут, проведенных на поле. Он стал первым игроком в истории Бундеслиги, забившим пять голов в первых двух матчах.

Турнирную таблицу Бундеслиги возглавляют: «РБ Лейпциг» (40 очков), «Бавария» и «Боруссия» Д (по 36), «Боруссия» М (35), «Шальке» (33).

Бундеслига. 19-й тур

«Боруссия» Д – «Кельн» – 5:1

Голы: Рафаэл Геррейру, 1 (1:0). Ройс, 29 (2:0). Санчо, 48 (3:0). Ут, 64 (3:1). Холанд, 77 (4:1). Холанд, 87 (5:1).

«Боруссия Д»: Бюрки, Хуммельс, Пищек, Аканджи, Хакими, Витсель, Ройс (Дахуд, 80), Азар (Холанд, 65), Рафаэл Геррейро, Брандт, Санчо (Рейна, 89).

«Кельн»: Хорн, Хектор, Кцихос, Якобс, Эхизибуэ (Модест, 74), Борнау, Каттербах, Скири, Ут (Реджбецай, 80), Кордоба, Тильманн (Кайнц, 46).

Предупреждения: Борнау, 13. Витсель, 38.

Судья: Осмерс (Германия).

Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».

Турнирная таблица Бундеслиги