ВИДЕО. Как феноменальный Холанд сделал дубль, уничтожив «козлов»

24 января состоялся матч 19-го тура чемпионата Германии. «Боруссия» Д нанесла разгромное поражение «Кельну» (5:1). Эрлинг Холанд вышел на замену и забил свои 4-й и 5-й голы в Бундеслиге.
Для 19-летнего Холанда это второй матч за «шмелей». Норвежец забил уже 5 голов за немецкую команду за 57 минут, проведенных на поле. Он стал первым игроком в истории Бундеслиги, забившим пять голов в первых двух матчах.
Первый гол Холанда (4:1)
Второй гол Холанда (5:1)
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Источник — Sport.ua
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