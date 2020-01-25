ВИДЕО. Как феноменальный Холанд сделал дубль, уничтожив «козлов»

Эрлинг Холанд вышел на замену и забил свои 4-й и 5-й голы в Бундеслиге. 24 января состоялся матч 19-го тура чемпионата Германии. «Боруссия» Д нанесла разгромное поражение «Кельну» (5:1).вышел на замену и забил свои 4-й и 5-й голы в Бундеслиге.

Для 19-летнего Холанда это второй матч за «шмелей». Норвежец забил уже 5 голов за немецкую команду за 57 минут, проведенных на поле. Он стал первым игроком в истории Бундеслиги, забившим пять голов в первых двух матчах.

Первый гол Холанда (4:1)

Второй гол Холанда (5:1)