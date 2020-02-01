ВИДЕО. Как он это делает? Холанд снова забил за Боруссию

Новичок «Боруссии» Эрлинг Холанд впервые вышел в стартовом составе дортмундского клуба в матче чемпионата Германии. 19-летнему таланту хватило менее восемнадцати минут, чтобы огорчить «Унион Берлин».

При счете 1:0 в пользу своей команды норвежец забил уже шестой гол в трех матчах за немецкий клуб в Бундеслиге.

Отметим, что в истории чемпионата Германии всего два футболиста забивали шесть голов в первых трех матчах: Герт Дерфель (1963 год) и Пако Алькасер (2018).

Обновлено: на счету Холанда дубль, «Боруссия» победила со счетом 5:0.

Три удара – три гола. Хет-трик Холанда за 23 минуты шокировал Бундеслигу