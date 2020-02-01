ВИДЕО. Как он это делает? Холанд снова забил за Боруссию

Норвежский тинейджер продолжает покорять Бундеслигу

  • 01.02.2020 17:05
  • 4431 просмотр
  • 7 комментариев
ВИДЕО. Как он это делает? Холанд снова забил за Боруссию
© ФК Боруссия Дортмунд. Эрлинг Холанд

Новичок «Боруссии» Эрлинг Холанд впервые вышел в стартовом составе дортмундского клуба в матче чемпионата Германии. 19-летнему таланту хватило менее восемнадцати минут, чтобы огорчить «Унион Берлин».

При счете 1:0 в пользу своей команды норвежец забил уже шестой гол в трех матчах за немецкий клуб в Бундеслиге.

Отметим, что в истории чемпионата Германии всего два футболиста забивали шесть голов в первых трех матчах: Герт Дерфель (1963 год) и Пако Алькасер (2018).

Обновлено: на счету Холанда дубль «Боруссия» победила со счетом 5:0.

Три удара – три гола. Хет-трик Холанда за 23 минуты шокировал Бундеслигу

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Dfs2262ar
      Dfs2262ar, 01.02.2020 18:20
    0
    Не то что беседкин
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
      УАФ– М а ф і я!, 01.02.2020 18:11
    -1
    common_sense, 01.02.2020 17:24
    вся команда играет на одного человека
    Он забивает, поэтому на него и играют. Забивать тоже нужно уметь. Некоторые футболисты и по пустым воротам попасть не могут с трех метров
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 01.02.2020 17:58
    0
    common_sense, 01.02.2020 17:24
    вся команда играет на одного человека
    есть на кого играть. Хочешь сказать Соль бы также мог забивать?
    Ссылка
    common_sense
      common_sense, 01.02.2020 17:24
    -5
    вся команда играет на одного человека
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
      УАФ– М а ф і я!, 01.02.2020 17:22
    +2
    И это его не последний гол сегодня
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    ZAKARPATFAN
      ZAKARPATFAN, 01.02.2020 17:14
    +4
    Как он это делает? Умение открываться и улизнуть от защитника в нужный момент
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    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 01.02.2020 17:12
    +5
    талантище, ничо не скажешь.
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    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 01.02.2020 17:12
    +5
    талантище, ничо не скажешь.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
      ZAKARPATFAN, 01.02.2020 17:14
    +4
    Как он это делает? Умение открываться и улизнуть от защитника в нужный момент
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
      УАФ– М а ф і я!, 01.02.2020 17:22
    +2
    И это его не последний гол сегодня
    Ссылка
    Dfs2262ar
      Dfs2262ar, 01.02.2020 18:20
    0
    Не то что беседкин
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 01.02.2020 17:58
    0
    common_sense, 01.02.2020 17:24
    вся команда играет на одного человека
    есть на кого играть. Хочешь сказать Соль бы также мог забивать?
    Ссылка
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