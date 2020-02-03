Александр ЗИНЧЕНКО: «Хочу извиниться перед командой и всеми фанатами»

Украинский футболист «Манчестер Сити» – о своем удалении в матче с «Тоттенхэмом»

  • 03.02.2020 01:38
  • 939 просмотров
  • 1 комментарий
Александр ЗИНЧЕНКО: «Хочу извиниться перед командой и всеми фанатами»
© Instagram. Александр Зинченко (слева)

23-летний игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал свое удаление в матче 25-го тура английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма» (0:2).

«Я хочу извиниться перед командой и всеми фанатами «Сити». Без сомнения, это полностью на мне. Это будет очень хороший урок и единственное, что я могу обещать вам, это то, что я буду работать еще усерднее, чем когда-либо прежде», - написал Зинченко.

Напомним, что Зинченко получил худшую оценку в команде и стал вторым украинцем, удаленным в Англии.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    khatskevich_bog
      khatskevich_bog, 03.02.2020 02:09
    -2
    Главное вовремя подлизать
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