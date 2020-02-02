Безус большую часть матча против Мехелена играл с 4 швами на ноге

В столкновении с голкипером украинский полузащитник получил болезненное повреждение

  • 02.02.2020 15:50
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Безус большую часть матча против Мехелена играл с 4 швами на ноге
© kaagent.be. Роман Безус

В выездном матче против «Мехелена» полузащитник сборной Украины Роман Безус забил эффектный гол после розыгрыша штрафного уже на 1-й минуте и помог «Генту» одержать победу (3:0)

Впрочем, спустя 10 минут наш футболист рассек ногу в столкновении с голкипером соперника. Врачи долго колдовали над украинцем и наложили ему четыре шва специальным степлером. После этого Безус продолжил игру и провел на поле с повреждением почти час времени. 

По информации источника, эта травма не должна помешать Роману принять участие в следующей игре — 7 февраля «Гент» принимает «Андерлехт».

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Источник — zbirna.com

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