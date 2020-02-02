ВИДЕО. Гол Безуса в ворота Мехелена

Украинец открыл счет в матче с «Мехеленом»

  • 02.02.2020 09:39
  • 407 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Гол Безуса в ворота Мехелена
© ФК Гент. Роман Безус

Вчера «Гент» Романа Безуса и Игоря Пластуна одержал выездную победу над «Мехеленом» 3:1 в очередном туре чемпионата Бельгии. Счет в матче на первой минуте открыл именно Безус.

Вашему вниманию видео гола Безуса:

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Alehandro
      Alehandro, 02.02.2020 09:43
    0
    вообще-то 0:3, а не 1:3...
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 02.02.2020 09:43
    0
    вообще-то 0:3, а не 1:3...
    Ссылка
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