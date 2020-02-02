ВИДЕО. Гол Безуса в ворота Мехелена

Вчера «Гент» Романа Безуса и Игоря Пластуна одержал выездную победу над «Мехеленом» 3:1 в очередном туре чемпионата Бельгии. Счет в матче на первой минуте открыл именно Безус.
Вашему вниманию видео гола Безуса:
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Источник — Sport.ua
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