Безус забил на 1-й минуте матча с Мехеленом

Украинский игрок «Гента» отметился быстрым голом в поединке чемпионата Бельгии

  • 01.02.2020 21:43
  • 3573 просмотра
  • 6 комментариев
Безус забил на 1-й минуте матча с Мехеленом
© ФК Гент. Роман Безус

29-летний украинский полузащитник «Гента» Роман Безус отметился забитым мячом в поединке чемпионата Бельгии против «Мехелена».

Безус забил уже на 1-й минуте, открыв счет в матче.

В текущем сезоне Роман провел 23 матча за «Гент» во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    Kotov
    online
      Kotov, 01.02.2020 22:40
    +1
    Молодчага
    Ссылка
    AЛВ
      AЛВ, 01.02.2020 22:33
    +1
    Рома так тримати.!!! Молоток.!!!
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 01.02.2020 22:25
    +6
    Самое информативное видео, что я видел))
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 01.02.2020 22:21
    +8
    Відео - топ! Побільше таких добавляйте)))
    Ссылка
    TimurKhAI
      TimurKhAI, 01.02.2020 22:03
    +1
    Ещё и бедного вратаря Мехелена надолго вывел из строя своей пушкой – там как бы не порванные кресты...
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 01.02.2020 21:54
    +1
    Яремчука заменяет
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 01.02.2020 22:21
    +8
    Відео - топ! Побільше таких добавляйте)))
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 01.02.2020 22:25
    +6
    Самое информативное видео, что я видел))
    Ссылка
    Kotov
    online
      Kotov, 01.02.2020 22:40
    +1
    Молодчага
    Ссылка
    AЛВ
      AЛВ, 01.02.2020 22:33
    +1
    Рома так тримати.!!! Молоток.!!!
    Ссылка
    TimurKhAI
      TimurKhAI, 01.02.2020 22:03
    +1
    Ещё и бедного вратаря Мехелена надолго вывел из строя своей пушкой – там как бы не порванные кресты...
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 01.02.2020 21:54
    +1
    Яремчука заменяет
    Ссылка
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