Безус забил на 1-й минуте матча с Мехеленом

29-летний украинский полузащитник «Гента» Роман Безус отметился забитым мячом в поединке чемпионата Бельгии против «Мехелена».
Безус забил уже на 1-й минуте, открыв счет в матче.
В текущем сезоне Роман провел 23 матча за «Гент» во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.
1': GOOOOOOOAAL BEZUS !! WAT EEN START!! 0-1!#kvmgnt #jpl pic.twitter.com/mVfG6rhjsk— KAA Gent (@KAAGent) February 1, 2020
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.