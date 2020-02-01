Гол Безуса помог Генту победить Мехелен

В очередном поединке чемпионата Бельгии по футболу «Гент» на выезде обыграл «Мехелен» со счетом 3:0.

Счет в матче открыл 29-летний украинский полузащитник Роман Безус, забив быстрый гол на 1-й минуте. Джонатан Дэвид забил второй гол на 50-й минуте, а окончательный счет в поединке установил Андерсон Ньянгбо на 95-й минуте.

Безус на 65-й минуте был заменен на Андерсона Ньянгбо. Еще один украинский футболист «Гента», защитник Игорь Пластун, вышел в стартовом составе бельгийской команды и провел полный матч.

«Мехелен» — «Гент» — 0:3

Голы: Безус, 1, Дэвид, 50, Ньянгбо, 90+5