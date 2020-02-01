24-й тур
Мехелен
0:3
Гент
01.02.2020, FT

Гол Безуса помог Генту победить Мехелен

Украинский полузащитник забил уже на 1-й минуте встречи

  • 01.02.2020 23:27
  • 876 просмотров
  • 1 комментарий
Гол Безуса помог Генту победить Мехелен
© ФК Гент. Роман Безус

В очередном поединке чемпионата Бельгии по футболу «Гент» на выезде обыграл «Мехелен» со счетом 3:0.

Счет в матче открыл 29-летний украинский полузащитник Роман Безус, забив быстрый гол на 1-й минуте. Джонатан Дэвид забил второй гол на 50-й минуте, а окончательный счет в поединке установил Андерсон Ньянгбо на 95-й минуте.

Безус на 65-й минуте был заменен на Андерсона Ньянгбо. Еще один украинский футболист «Гента», защитник Игорь Пластун, вышел в стартовом составе бельгийской команды и провел полный матч.

«Мехелен» — «Гент» — 0:3
Голы: Безус, 1, Дэвид, 50, Ньянгбо, 90+5

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 02.02.2020 00:02
    0
    про Пластуна можете не писать что вышел в стартовом составе, он уже давно крепкий игрок стартового состава.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 02.02.2020 00:02
    0
    про Пластуна можете не писать что вышел в стартовом составе, он уже давно крепкий игрок стартового состава.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности