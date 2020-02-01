Манчестер Юнайтед сыграл вничью с Вулверхэмптоном

В поединке 25-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (0:0).
В составе «красных дьяволов» дебютировал 25-летний португальский полузащитник Бруну Фернандеш, который недавно перешел в манчестерский клуб из лиссабонского «Спортинга».
«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» — 0:0
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Шоу, Линделеф, Джеймс (Диогу Далот, 88), Перейра (Гринвуд, 72), Бруну Фернандеш, Мата (Лингард, 88), Марсьяль, Фред.
«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Доэрти, Боли, Коуди, Кастро, Моутинью, Саисс, Рубен Невеш, Траоре (Поденсе, 76), Диогу Жота (Нету, 70), Хименес (Дендонкер, 90).
Предупреждения: Бруну Фернандеш (55), Рубен Невеш (57), Моутинью (71), Линделеф (79), Шоу (84).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.