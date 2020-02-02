В поединке 25-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» сыграли в безголевую ничью.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
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Источник — Sport.ua
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