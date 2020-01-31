Ман Юнайтед

Самая длинная сага зимнего трансферного окна недавно подошла к концу — «Манчестер Юнайтед» все-таки смог договориться с лиссабонским «Спортингом» о покупке атакующего полузащитника Бруну Фернандеша. Клубы долго не могли сойтись в цене на игрока, несколько раз переговоры висели на волоске, но сделка все-таки состоялась.

Фернандеш может дебютировать за «Манчестер Юнайтед» уже в субботу, 1-го февраля, когда «красные дьяволы» на своем поле примут «Вулверхэмптон» в рамках 25-го тура чемпионата Англии.

В целом, «МанЮнайтед» сейчас находится далеко не в лучшей форме. Команда Оле-Гуннара Сульшера проиграла три из четырех (!) последних матчей в АПЛ. И это притом, что в текущем розыгрыше у «красных дьяволов» всего восемь поражений.

Проигрыши «Арсеналу» (0:2) и «Ливерпулю» (0:2) еще можно понять, но как можно было проиграть дома «Бернли» (0:2)?! Здесь никакой Фернандеш не поможет. На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в АПЛ, имея в активе 34 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 36-29, но такими темпами «красные дьяволы» там не удержатся.

У «Вулверхэмптона» тоже все не очень гладко. В поединке 24-го тура чемпионата Англии, который состоялся в минувший четверг, «волки» отчаянно сражались с «Ливерпулем», но все-таки уступили со счетом 1:2. Ничего не попишешь — «красные» в текущем сезоне сминают всех, кто попадается у них на пути.

Всего же «Вулверхэмптон» проиграл три из пяти последних поединков в АПЛ, один раз сыграв вничью и один раз добыв победу. Пока что команда занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 34 очка (как и у «Манчестер Юнайтед» — колоссальная плотность!) при разнице забитых и пропущенных мячей 35-32.

Кажется, что небольшое преимущество есть у хозяев, но все-таки наиболее вероятным исходом противостояния видится ничья. Обеим командам очень нужна передышка, чтобы приступить к борьбе за место в еврокубках с новыми силами.

Ориентировочные составы:

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Виллиамс, Перейра, Фред, Гринвуд, Фернандеш, Джеймс, Марсьяль.

«Вулверхэмптон»: Патрисиу — Дендонкер, Коди, Боли, Доэрти, Моутинью, Невеш, Джонни, Траоре, Хименес, Жота.

Не сыграют: Рохо, Туанзебе, Мактоминей, Погба, Рэшфорд, Матич — Винагре.

1 февраля, суббота