22-й тур
Реал Мадрид
1:0
Атлетико Мадрид
01.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Реал выиграл мадридское дерби, минимально одолев Атлетико

Судьбу встречи решил гол Бензема

  • 01.02.2020 18:53
  • 1385 просмотров
  • 2 комментария
Реал выиграл мадридское дерби, минимально одолев Атлетико
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287-е мадридское дерби завершилось в пользу «Реала». Подопечные Зинедина Зидана контролировали игру с первых минут. «Атлетико» неплохо контратаковал, и в середине первого тайма Витоло даже проверил на прочность стойку ворот. Но постепенно преимущество «сливочных» становилось все более ощутимым.

И в начале второго тайма вылилось в забитый гол. Вышедший на замену Винисиус по флангу запустил в штрафную Менди, тот прострелил. А набежавший Бензема в касание поразил ворота – 1:0.



Все попытки гостей спасти матч ничем не завершились. Один удар в створ нанесли подопечные Диего Симеоне за игру - этого, разумеется, мало для победы над «Реалом».

Победа стала для «Реала» 148-й в дерби, у «Атлетико» осталась 71, еще 68 матчей завершились вничью. «Сливочные» набрали 49 очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу. 6 февраля команда примет «Реал Сосьедад» в четвертьфинальном поединке Кубка Испании. У «матрасников» осталось 36 баллов и 5-е место. 8 февраля «Атлетико» дома сыграет с «Гранадой» в рамках 23-го тура чемпионата страны.

Испанская Ла Лига. 22-й тур.

«Реал Мадрид» – «Атлетико Мадрид» – 1:0

 Карим Бензема (56).

 Ферлан Менди (84), Каземиро (88) - Аугусто Фелипе (66), Шиме Врсалько (80).

«Реал Мадрид»: Тибо Куртуа - Ферлан Менди, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Даниэль Карвахаль - Иско (Лукас Васкес, 46), Тони Кроос (Винисиус Жуниор, 46), Каземиро, Федерико Вальверде, Лука Модрич - Карим Бензема.

«Атлетико Мадрид»: Ян Облак - Стефан Савич, Шиме Врсалько, Ренан Лоди, Аугусто Фелипе - Сауль, Маркос Льоренте, Томас Парти (Серхио Камельо, 74), Витоло (Янник Карраско, 71) - Альваро Мората (Тома Лемар, 50), Анхель Корреа.

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания).

Арбитр: Хавьер Эстрада Фернандес (Лерида, Испания).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Stringer Bell
      Stringer Bell, 01.02.2020 19:58
    0
    Макс Максов, 01.02.2020 19:25
    Такое ощущение, что Реал начинает играть, только после того как Зидан в перерыве даёт 3.14здюлей!)
    Верно подмечено, и речь не только о сегодняшнем матче, неоднократно разные соперники Реала в первом тайме находят способы сломать их игру, но во втором тайме Зизу всегда находит решение и берёт верх.
    Ссылка
    Макс Максов
      Макс Максов, 01.02.2020 19:25
    +1
    Такое ощущение, что Реал начинает играть, только после того как Зидан в перерыве даёт 3.14здюлей!)
    Ссылка
    Макс Максов
      Макс Максов, 01.02.2020 19:25
    +1
    Такое ощущение, что Реал начинает играть, только после того как Зидан в перерыве даёт 3.14здюлей!)
    Ссылка
    Stringer Bell
      Stringer Bell, 01.02.2020 19:58
    0
    Макс Максов, 01.02.2020 19:25
    Такое ощущение, что Реал начинает играть, только после того как Зидан в перерыве даёт 3.14здюлей!)
    Верно подмечено, и речь не только о сегодняшнем матче, неоднократно разные соперники Реала в первом тайме находят способы сломать их игру, но во втором тайме Зизу всегда находит решение и берёт верх.
    Ссылка
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