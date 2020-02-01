Реал выиграл мадридское дерби, минимально одолев Атлетико

287-е мадридское дерби завершилось в пользу «Реала». Подопечные Зинедина Зидана контролировали игру с первых минут. «Атлетико» неплохо контратаковал, и в середине первого тайма Витоло даже проверил на прочность стойку ворот. Но постепенно преимущество «сливочных» становилось все более ощутимым.

И в начале второго тайма вылилось в забитый гол. Вышедший на замену Винисиус по флангу запустил в штрафную Менди, тот прострелил. А набежавший Бензема в касание поразил ворота – 1:0.







Все попытки гостей спасти матч ничем не завершились. Один удар в створ нанесли подопечные Диего Симеоне за игру - этого, разумеется, мало для победы над «Реалом».

Победа стала для «Реала» 148-й в дерби, у «Атлетико» осталась 71, еще 68 матчей завершились вничью. «Сливочные» набрали 49 очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу. 6 февраля команда примет «Реал Сосьедад» в четвертьфинальном поединке Кубка Испании. У «матрасников» осталось 36 баллов и 5-е место. 8 февраля «Атлетико» дома сыграет с «Гранадой» в рамках 23-го тура чемпионата страны.

Испанская Ла Лига. 22-й тур.

«Реал Мадрид» – «Атлетико Мадрид» – 1:0



Карим Бензема (56).



Ферлан Менди (84), Каземиро (88) - Аугусто Фелипе (66), Шиме Врсалько (80).

«Реал Мадрид»: Тибо Куртуа - Ферлан Менди, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Даниэль Карвахаль - Иско (Лукас Васкес, 46), Тони Кроос (Винисиус Жуниор, 46), Каземиро, Федерико Вальверде, Лука Модрич - Карим Бензема.



«Атлетико Мадрид»: Ян Облак - Стефан Савич, Шиме Врсалько, Ренан Лоди, Аугусто Фелипе - Сауль, Маркос Льоренте, Томас Парти (Серхио Камельо, 74), Витоло (Янник Карраско, 71) - Альваро Мората (Тома Лемар, 50), Анхель Корреа.



Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания).

Арбитр: Хавьер Эстрада Фернандес (Лерида, Испания).



ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА