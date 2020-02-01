Испанская Ла Лига. 22-й тур.

«Реал Мадрид» – «Атлетико Мадрид» – 1:0



Карим Бензема (56).



Ферлан Менди (84), Каземиро (88) - Аугусто Фелипе (66), Шиме Врсалько (80).

«Реал Мадрид»: Тибо Куртуа - Ферлан Менди, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Даниэль Карвахаль - Иско (Лукас Васкес, 46), Тони Кроос (Винисиус Жуниор, 46), Каземиро, Федерико Вальверде, Лука Модрич - Карим Бензема.

Запасные: Альфонс Ареола, Эдер Милитао, Марсело, Лукас Васкес, Хамес Родригес, Лука Йович, Винисиус Жуниор.

«Атлетико Мадрид»: Ян Облак - Стефан Савич, Шиме Врсалько, Ренан Лоди, Аугусто Фелипе - Сауль, Маркос Льоренте, Томас Парти (Серхио Камельо, 74), Витоло (Янник Карраско, 71) - Альваро Мората (Тома Лемар, 50), Анхель Корреа.

Запасные: Антонио Адан, Марио Эрмосо, Янник Карраско, Тома Лемар, Антонио Мойя, Серхио Камельо, Иван Шапоньич.

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания).

Арбитр: Хавьер Эстрада Фернандес (Лерида, Испания).



90+2 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!



90 мин. Рефери компенсировал две минуты.



88 мин. Громче всех просил карточку Каземиро - и допросился для себя.



87 мин. Менди подсек Вальверде в середине поля. Игроки Реала требую для него вторую желтую карточку!



84 мин. Менди в середине поля врезал по ногам Врсалько.



83 мин. Корреа подал угловой слева - мяч выбит.



82 мин. Гости разыграли угловой слева.



81 мин. Винисиус оказался на неплохой позиции, но удар получился слабым, вратарь спокойно поймал мяч.



80 мин. Врсалько на фланге руками оттолкнул Винисиуса - это желтая!



78 мин. Корреа разыграл угловой слева.



76 мин. Модрич в касание добивал отскок - мимо дальнего угла.



74 мин. Вместо Парти на поле вышел Камельо.



74 мин. Менди после паса справа пробил в касание - по трибунам.



73 мин. На данный момент владение мячом - 67:33% в пользу Реала. Хозяева и фолят чаще - 14:7.



71 мин. Вместо Витоло игру продолжит Карраско.



70 мин. Парти решился на дальний удар - выше ворот.



68 мин. Модрич подал угловой справа, Бензема пробил головой - намного выше ворот.



66 мин. Фелипе в середине поля поймал на бедро убегавшего Лукаса.



64 мин. Винисиус бил в дальний угол - Облак поймал мяч.



63 мин. Модрич подал угловой слева - мяч выбит. Карвахаль добивал, но угодил в соперника.



62 мин. Бензема опасно навесил слева - защитник выбил мяч головой за линию ворот.



59 мин. Реал продолжает контролировать мяч, гости обороняются.



56 мин. ГООООООЛ! Винисиус запустил по левому флангу Менди, тот прострели в штрафную. А набежавший Бензема в касание поразил ворота!



53 мин. 77223 зрителей сегодня на трибунах Сантьяго Бернабеу.



50 мин. Симеоне ответил заменой Мораты на Лемара.



47 мин. Момент! Вальверде пробил с ходу под перекладину - Облак в прыжке тянет!



46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



Зидан решил поменять план на игру, не иначе! Вместо Крооса и Иско вышли Лукас и Винисиус.



45+2 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+1 мин. Модрич пробил с ходу - вратарь поймал мяч.



45 мин. Рефери компенсировал одну минуту.



44 мин. Карвахаль навесил справа - Бензема не дотянулся до мяча, будет удар от ворот.



42 мин. Корреа оказался в офсайде.



40 мин. Первую карточку в матче получил главный тренер Атлетико - Диего Симеоне.



38 мин. Реал разыграл угловой справа.



36 мин. Корреа подал угловой слева - кипер поймал мяч.



35 мин. Гости подали со штрафного справа - Рамос головой выбил мяч на угловой.



32 мин. Сауль упал в штрафной Реала, арбитр был рядом и попросил продолжить игру.



29 мин. Карвахалю оказывают помощь - в середине поля получил по ногам от Фелипе.



27 мин. Зидан пока доволен.





24 мин. Опасно! Витоло ворвался в штрафную, получил пас и пробил с угла вратарской - ШТАНГА спасает хозяев!

23 мин. Половина тайма позади. Владение мячом - 67:33% в пользу хозяев. Сливочные и фолят чаще - 4:2.



21 мин. Реал владеет мячом, гости отбиваются.



19 мин. Атлетико подал два угловых справа, после второго Сауль пробил с линии штрафной - рядом с ближней штангой!



18 мин. Момент! После паса справа Корреа бил метров с двенадцати - вратарь отбил мяч перед собой, защитник подстраховал!



16 мин. Уххххх! Кроос нанес мощный удар с лёта - над дальней девяткой



13 мин. Опасно! Бензема потерял мяч у своей штрафной, последовал прострел во вратарскую, но Менди в подкате выбил мяч в аут.

11 мин. Реал разыграл угловой, на удар вывели Рамоса, но у того удар явно не получился.



9 мин. Мората едва не выскочил один на один - Куртуа вовремя вышел из ворот и накрыл мяч практически у линии штрафной.



7 мин. Рамос после подачи слева пробил с лёта - мимо ближней штанги!



6 мин. Кроос подал угловой слева - защитник выбил мяч головой. Модрич в касание добивал, но попал в соперника.



4 мин. Вальверде прострелил справа - защитник выбил мяч.



3 мин. Команды присматриваются друг к другу, не форсирую события.



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ с минуты молчания в память о погибшем Коби Брайанте. Хозяева - в белом, гости - в красно-белых футболках и синих трусах.







Стадион готов к матчу:





Раздевалка гостей:



В субботу, 1-го февраля, состоится матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» примет «Атлетико». Матч пройдет в Мадриде на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу», начало – в 17:00 по киевскому времени.



«Сливочные» являются единоличным лидером турнирной таблицы, но «Барселона» находится на расстоянии всего лишь 3-х очков. «Матрасники» ведут ожесточенную борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, однако, отставая от земляков из «Реала» на 10 баллов, пока что идут на 5-й строчке. Так что очередное мадридское дерби обещает стать жарким: очки нельзя терять ни одной из команд!



Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Реал» – «Атлетико».