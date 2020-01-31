Реал Мадрид

Центральным матчем 22-го тура чемпионата Испании будет мадридское дерби между «Реалом» и «Атлетико», которое пройдет на «Сантьяго Бернабеу».
После Нового года «Реал» набрал неплохую форму и одержал три победы в Ла Лиге подряд: были обыграны «Хетафе», «Севилья» и «Вальядолид». Поражение «Барселоны» от «Валенсии» в предыдущем туре позволило команде Зинедина Зидана стать единоличным лидером чемпионата: преимущество над «Барселоной» составляет три очка.
Что касается «Атлетико», то «Матрасники» после Нового года по-прежнему буксуют и в трех турах набрали всего 4 очка. При чем «Атлетико» оступался в матчах с явными аутсайдерами первенства: поражение от «Эйбара» и ничья с «Леганесом».
Неудачные результаты команды Диего Симеоне в последних матчах позволили «Хетафе» догнать «Атлетико» в турнирной таблице: команды делят 4-5-е места. И теперь «Матрасники», которые начинали сезон с чемпионскими амбициями, уже не имеют права на ошибку даже в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов.
Обе команды подойдут к матчу не в оптимальных составах. У «Реала» травмированы Эден Азар, Гарет Бэйл и Марко Асенсио. У «Атлетико» не до конца восстановился Диего Коста, также под вопросом участие в матче Тома Лемара, Хосе Марии Хименеса и Сантьяго Ариаса.
«Реал» по праву считается фаворитом предстоящего дерби. Коэффициент на победу хозяев – 1,85, на «Атлетико» - 4,70. Вероятность ничьи – 3,54.
1 февраля, суббота
|«Реал» — «Атлетико»
|Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». Начало - в 17:00
|ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
|Прогноз Sport.ua — 2:1
Источник — Sport.ua
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