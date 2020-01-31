Реал Мадрид

Центральным матчем 22-го тура чемпионата Испании будет мадридское дерби между «Реалом» и «Атлетико», которое пройдет на «Сантьяго Бернабеу».

После Нового года «Реал» набрал неплохую форму и одержал три победы в Ла Лиге подряд: были обыграны «Хетафе», «Севилья» и «Вальядолид». Поражение «Барселоны» от «Валенсии» в предыдущем туре позволило команде Зинедина Зидана стать единоличным лидером чемпионата: преимущество над «Барселоной» составляет три очка.

Что касается «Атлетико», то «Матрасники» после Нового года по-прежнему буксуют и в трех турах набрали всего 4 очка. При чем «Атлетико» оступался в матчах с явными аутсайдерами первенства: поражение от «Эйбара» и ничья с «Леганесом».

Неудачные результаты команды Диего Симеоне в последних матчах позволили «Хетафе» догнать «Атлетико» в турнирной таблице: команды делят 4-5-е места. И теперь «Матрасники», которые начинали сезон с чемпионскими амбициями, уже не имеют права на ошибку даже в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов.

Обе команды подойдут к матчу не в оптимальных составах. У «Реала» травмированы Эден Азар, Гарет Бэйл и Марко Асенсио. У «Атлетико» не до конца восстановился Диего Коста, также под вопросом участие в матче Тома Лемара, Хосе Марии Хименеса и Сантьяго Ариаса.

«Реал» по праву считается фаворитом предстоящего дерби. Коэффициент на победу хозяев – 1,85, на «Атлетико» - 4,70. Вероятность ничьи – 3,54.

1 февраля, суббота