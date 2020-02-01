Отец Софии Кенин: «В СССР все запрещали, восемь лет пытался выбраться»

Александр Кенин рассказал, почему перевез семью в США

  • 01.02.2020 15:59
  • 1263 просмотра
  • 3 комментария
Отец Софии Кенин: «В СССР все запрещали, восемь лет пытался выбраться»
© Katja Boll

Александр Кенин, отец чемпионки Australian Open Софии Кенин, рассказал, почему переехал с семьей в США в 1987 году.
 
«Я хотел лучшего будущего для детей. В СССР была совершенно другая страна, все запрещено. Я восемь лет пытался выбраться. Они контролировали все. Нам не давали смотреть мир.
 
Когда мы приехали в США, было очень, очень тяжело. По утрам я учился, ночью работал в такси, водил в Нью-Йорке, хотя не знал английского. Диспетчер говорил, куда ехать, но я не мог понять. Было тяжело, но человек способен на потрясающие вещи, чтобы выжить.
 
Думаю, это и Софии придало определенную закалку. Она не испытала все жертвы, на которые мы пошли, но она о них знает», – цитирует Кенина The Times.

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Источник — Sports.ru

(6 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
      alefteev77, 01.02.2020 16:18
    +1
    Скажем спасибо Ленину, Троцкому и Дзержинскому за СССР!
    Великая страна была!
    Ссылка
    kerch30
      kerch30, 01.02.2020 16:18
    0
    россия веками встает с колен (встать после бояришника не может)
    Ссылка
    common_sense
      common_sense, 01.02.2020 16:08
    +4
    ничего в совке не изменилось
    Ссылка
    common_sense
      common_sense, 01.02.2020 16:08
    +4
    ничего в совке не изменилось
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 01.02.2020 16:18
    +1
    Скажем спасибо Ленину, Троцкому и Дзержинскому за СССР!
    Великая страна была!
    Ссылка
    kerch30
      kerch30, 01.02.2020 16:18
    0
    россия веками встает с колен (встать после бояришника не может)
    Ссылка
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