Отец Софии Кенин: «В СССР все запрещали, восемь лет пытался выбраться»

Александр Кенин, отец чемпионки Australian Open Софии Кенин, рассказал, почему переехал с семьей в США в 1987 году.



«Я хотел лучшего будущего для детей. В СССР была совершенно другая страна, все запрещено. Я восемь лет пытался выбраться. Они контролировали все. Нам не давали смотреть мир.



Когда мы приехали в США, было очень, очень тяжело. По утрам я учился, ночью работал в такси, водил в Нью-Йорке, хотя не знал английского. Диспетчер говорил, куда ехать, но я не мог понять. Было тяжело, но человек способен на потрясающие вещи, чтобы выжить.



Думаю, это и Софии придало определенную закалку. Она не испытала все жертвы, на которые мы пошли, но она о них знает», – цитирует Кенина The Times.