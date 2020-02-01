Australian Open. Крейчикова и Мектич выиграли финал в миксте

Бетани Маттек-Сэндс и Джейми Маррей не сумели взять трофей

  • 01.02.2020 15:34
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Australian Open. Крейчикова и Мектич выиграли финал в миксте
© Australian Open. Барбора Крейчикова и Никола Мектич

Состоялся финальный матч Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном смешанном разряде.

Победу праздновал дуэт Барбора Крейчикова (Чехия) и Никола Мектич (Хорватия). В матче за титул они разобрались с тандемом Бетани Маттек-Сэндс (США) / Джейми Маррей (Великобритания).

Australian Open. Финал микста
Барбора Крейчикова / Никола Мектич – Бетани Маттек-Сэндс / Джейми Маррей – 5:7, 6:4, 10-1

Отметим, что Крейчикова защитила прошлогодний титул, тогда она играла в паре с Радживом Рамом из США. На счету чешки есть также победа в женском парном разряде на Уимблдоне-2018.

Никола Мектич одержал дебютную победу на Шлемах.

Для Бетани Маттек-Сэндс и Джейми Маррея это был третий общий финал микста на турнирах Grand Slam, предыдущие два они выиграли (US Open-2018 и US Open-2019). 

Ранее София Кенин выиграла Australian Open в одиночном разряде.

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Источник — Sport.ua

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