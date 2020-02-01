Australian Open. Крейчикова и Мектич выиграли финал в миксте

Состоялся финальный матч Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном смешанном разряде.
Победу праздновал дуэт Барбора Крейчикова (Чехия) и Никола Мектич (Хорватия). В матче за титул они разобрались с тандемом Бетани Маттек-Сэндс (США) / Джейми Маррей (Великобритания).
Australian Open. Финал микста
Барбора Крейчикова / Никола Мектич – Бетани Маттек-Сэндс / Джейми Маррей – 5:7, 6:4, 10-1
Отметим, что Крейчикова защитила прошлогодний титул, тогда она играла в паре с Радживом Рамом из США. На счету чешки есть также победа в женском парном разряде на Уимблдоне-2018.
Никола Мектич одержал дебютную победу на Шлемах.
Для Бетани Маттек-Сэндс и Джейми Маррея это был третий общий финал микста на турнирах Grand Slam, предыдущие два они выиграли (US Open-2018 и US Open-2019).
Ранее София Кенин выиграла Australian Open в одиночном разряде.
.@NMektic makes his debut speech as a Grand Slam winner 👏#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/ZI4Ti6TEpA— #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2020
Источник — Sport.ua
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