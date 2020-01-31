МАКСИМОВ: «Не люблю, когда на первом сборе есть товарищеские матчи»

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов поделился мыслями после ничьей в товарищеском матче против «Дриты» (1:1).
«На первом сборе вообще не люблю, чтобы были товарищеские матчи. Мы готовимся, каждый матч кто-то выпадает, 1-2 человека травмы получают. Результат нам не нужен, это однозначно. Думаешь только, чтобы все были живы-здоровы после матча.
Вроде все нормально, только вратарь что-то», – сказал Максимов.
Ранее «Ворскла» разошлась миром с польским «Лодзем» (3:3) и сербским «Радником» (3:3).
Источник — Футбол 1/Футбол 2
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