МАКСИМОВ: «Не люблю, когда на первом сборе есть товарищеские матчи»

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов поделился мыслями после ничьей в товарищеском матче против «Дриты» (1:1).

«На первом сборе вообще не люблю, чтобы были товарищеские матчи. Мы готовимся, каждый матч кто-то выпадает, 1-2 человека травмы получают. Результат нам не нужен, это однозначно. Думаешь только, чтобы все были живы-здоровы после матча.

Вроде все нормально, только вратарь что-то», – сказал Максимов.

Ранее «Ворскла» разошлась миром с польским «Лодзем» (3:3) и сербским «Радником» (3:3).