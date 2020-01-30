Самбрано согласовал с Динамо свой трансфер в Бока Хуниорс

Сага с отъездом перуанца в Аргентину, похоже, будет иметь счастливый конец

  • 30.01.2020 15:49
  • 594 просмотра
  • 2 комментария
Самбрано согласовал с Динамо свой трансфер в Бока Хуниорс
© Instagram. Карлос Самбрано

Центральный защитник «Динамо» Карлос Самбрано в ближайшие часы будет официально представлен в качестве игрока аргентинского клуба «Бока Хуниорс».

Последние несколько дней футболист потратил на то, чтобы разрешить спорные вопросы с «Динамо». Накануне Самбрано удалось это сделать и теперь его уходу из киевского клуба ничего не препятствует.

Ожидается, что 30-летний Самбрано подпишет контракт с «Бока Хуниорс» на 3 года.

Ранее сообщалось, что за Самбрано «Динамо» получит порядка 1,5 миллионов долларов

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Libero

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    zac1310
      zac1310, 30.01.2020 16:07
    -1
    axylinam, 30.01.2020 15:52
    Очередной убыточный трансфер
    Дурацкий - да, но убыточный? 1,5 млн. больше 0. А если он ещё пару месяцев зарплаты простил...
    ПРОФИТ!
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 30.01.2020 15:52
    -1
    Очередной убыточный трансфер
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности