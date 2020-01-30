Самбрано согласовал с Динамо свой трансфер в Бока Хуниорс

Центральный защитник «Динамо» Карлос Самбрано в ближайшие часы будет официально представлен в качестве игрока аргентинского клуба «Бока Хуниорс».
Последние несколько дней футболист потратил на то, чтобы разрешить спорные вопросы с «Динамо». Накануне Самбрано удалось это сделать и теперь его уходу из киевского клуба ничего не препятствует.
Ожидается, что 30-летний Самбрано подпишет контракт с «Бока Хуниорс» на 3 года.
Ранее сообщалось, что за Самбрано «Динамо» получит порядка 1,5 миллионов долларов
Источник — Libero
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