Самбрано согласовал с Динамо свой трансфер в Бока Хуниорс

Центральный защитник «Динамо» Карлос Самбрано в ближайшие часы будет официально представлен в качестве игрока аргентинского клуба «Бока Хуниорс».

Последние несколько дней футболист потратил на то, чтобы разрешить спорные вопросы с «Динамо». Накануне Самбрано удалось это сделать и теперь его уходу из киевского клуба ничего не препятствует.

Ожидается, что 30-летний Самбрано подпишет контракт с «Бока Хуниорс» на 3 года.

Ранее сообщалось, что за Самбрано «Динамо» получит порядка 1,5 миллионов долларов