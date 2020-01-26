Бока Хуниорс заплатит Динамо за Самбрано

Аргентинский «Бока Хуниорс» должен будет заплатить киевскому «Динамо» за 30-летнего перуанского защитника Карлоса Самбрано.

«Динамо» настаивает на трансферном платеже, откуда готово вычесть некоторую задолженность по зарплате игрока, сообщает журналист ESPN Эмилиано Радди.

При этом трансфер Самбрано не является очень важным для аргентинского клуба, так как его центр обороны укомплектован.

Контракт Самбрано принадлежит «Динамо» с января 2018-го года после перехода из казанского «Рубина» в качестве свободного агента.