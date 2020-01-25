Самбрано не хочет прощать долги Динамо

Защитник пока ведет переговоры о погашении долгов по зарплате

  • 25.01.2020 10:10
  • 1370 просмотров
  • 3 комментария
Самбрано не хочет прощать долги Динамо
© ФК Динамо Киев. Карлос Самбрано (слева)

Перуанский центрбек «Динамо» Карлос Самбрано все еще не получил документы от «Динамо», которые бы помогли ему завершить трансфер в «Бока Хуниорс».

Причиной тому являются долги по зарплате, о которых сообщалось ранее.

«Динамо» хочет, чтобы Карлос Самбрано отказался от финансовых претензий к клубу, прежде чем выдать футболисту трансферный лист. Однако перуанец, похоже, пока не готов простить долги «бело-синим» и продолжает переговорный процесс с киевлянами о погашении задолженности.

Напомним, накануне Карлос Самбрано прибыл в Аргентину, где успел пройти медицинский осмотр в «Бока Хуниорс».

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(5 голосов)

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Комментарии
    steelmaker
    online
      steelmaker, 25.01.2020 10:27
    +1
    ihor7003, 25.01.2020 10:18
    Если Динамо отпускает его бесплатно, то о каких долгах идет речь?
    по зарплате, Карл, по зарплате!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 25.01.2020 10:18
    0
    Если Динамо отпускает его бесплатно, то о каких долгах идет речь?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 25.01.2020 10:17
    -2
    Самбрано ищет повод не уходить из динамо
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 25.01.2020 10:27
    +1
    ihor7003, 25.01.2020 10:18
    Если Динамо отпускает его бесплатно, то о каких долгах идет речь?
    по зарплате, Карл, по зарплате!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 25.01.2020 10:18
    0
    Если Динамо отпускает его бесплатно, то о каких долгах идет речь?
    Ссылка
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