Самбрано не хочет прощать долги Динамо

Перуанский центрбек «Динамо» Карлос Самбрано все еще не получил документы от «Динамо», которые бы помогли ему завершить трансфер в «Бока Хуниорс».

Причиной тому являются долги по зарплате, о которых сообщалось ранее.

«Динамо» хочет, чтобы Карлос Самбрано отказался от финансовых претензий к клубу, прежде чем выдать футболисту трансферный лист. Однако перуанец, похоже, пока не готов простить долги «бело-синим» и продолжает переговорный процесс с киевлянами о погашении задолженности.

Напомним, накануне Карлос Самбрано прибыл в Аргентину, где успел пройти медицинский осмотр в «Бока Хуниорс».