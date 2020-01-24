Самбрано прошел медосмотр для аргентинского клуба Бока Хуниорс

30-летний перуанский защитник киевского «Динамо» Карлос Самбрано близок к переходу в аргентинский «Бока Хуниорс».
Карлос Самбрано в Аргентине прошел медицинское обследование для клуба «Бока Хуниорс».
Перед этим перуанец тренировался со сборной Перу U-23. Самбрано не провел за «Динамо» ни одного матча.
🚨🚨— Alonso El Inca (@alonso_inca) January 24, 2020
Carlos Zambrano ya se hizo la revisión médica, esperan que el Dinamo Kiev de el ok, llega en condición libre. El jugador sigue en Argentina.
📸 @rene_pictures pic.twitter.com/2PdkJocv3V
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Источник — Twitter
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