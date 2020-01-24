Самбрано прошел медосмотр для аргентинского клуба Бока Хуниорс

Перуанский защитник киевского «Динамо» близок к переезду в Аргентину

  • 24.01.2020 23:12
  • 381 просмотр
  • 1 комментарий
Самбрано прошел медосмотр для аргентинского клуба Бока Хуниорс
© Twitter

30-летний перуанский защитник киевского «Динамо» Карлос Самбрано близок к переходу в аргентинский «Бока Хуниорс».

Карлос Самбрано в Аргентине прошел медицинское обследование для клуба «Бока Хуниорс».
 
Перед этим перуанец тренировался со сборной Перу U-23. Самбрано не провел за «Динамо» ни одного матча.
 
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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 24.01.2020 23:46
    0
    Не ошибусь, если скажу что Динамо потеряло толкового футболиста. Ему не повезло прийти в Динамо во время работы физручил. Он мог стать одним из лучших в Динамо, будь у нас нормальный тренер
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 24.01.2020 23:46
    0
    Не ошибусь, если скажу что Динамо потеряло толкового футболиста. Ему не повезло прийти в Динамо во время работы физручил. Он мог стать одним из лучших в Динамо, будь у нас нормальный тренер
    Ссылка
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